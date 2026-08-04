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Termometry mogą pokazać 41 stopni Celsjusza. "Zrobi się jak w kotle"

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Upał, prognoza IMGW
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Robert Ghement/EPA/PAP
Ekstremalny upał zbliża się do Polski. Według wyliczeń niektórych modeli meteorologicznych w najbliższych dniach termometry w części kraju mogą pokazać nawet 41 stopni Celsjusza. Najnowsze prognozy komentuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Najbliższe dni przyniosą falę intensywnego upału w Polsce. Już dziś, czyli we wtorek 4 sierpnia we wschodniej części kraju termometry mogą pokazać 37-38 stopni Celsjusza. Według wyliczeń amerykańskiego modelu GFS kolejne dni mają przynieść dalszy wzrost temperatury, nawet do 41 st. C.

- Wkraczamy w trudny dla mieszkańców środkowej Europy epizod tropikalny - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

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"Zrobi się na chwilę w Polsce jak w kotle"

Prognoza długoterminowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oparta o wyliczenia modelu GFS, pokazuje, że w środę i czwartek upał obejmie niemal całą Polskę. Najgoręcej ma być w południowo-wschodnich regionach, gdzie temperatura maksymalna może sięgnąć 40-41 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju termometry pokażą od 29 do 39 st. C.

- Wartości to jedno, ale ważny jest sygnał, że zrobi się na chwilę w Polsce jak w kotle. Wyliczenia modelu numerycznego GFS konsekwentnie utrzymują niezwykle wysokie wartości temperatury na poziomie 850 hektopaskali, czyli wysokości 1,5 kilometra. Na południu Polski mogą one sięgnąć 25-26 stopni Celsjusza, co w naszej strefie klimatycznej stanowi prawdziwy ewenement - komentuje Unton-Pyziołek.

Synoptyk zaznacza, że europejski model ECMWF pokazuje nieco niższe wartości. Według poniedziałkowej prognozy tego modelu temperatura maksymalna w Polsce ma wynieść 38 stopni Celsjusza, jednak ta prognoza ma margines błędu wynoszący +/- 2 stopnie Celsjusza. Oznacza to, że realnie możemy spodziewać się od 36 do nawet 40 st. C. Ostatnia tak silna fala upału w Polsce miała miejsce pod koniec czerwca tego roku. 28 czerwca w Słubicach zanotowano wtedy historyczny rekord ciepła - 40,5 stopnia Celsjusza.

Długoterminowa prognoza oparta o amerykański model GFS
Długoterminowa prognoza oparta o amerykański model GFS
Źródło zdjęcia: IMGW
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
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Tagi:
UpałPolskaIMGW
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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