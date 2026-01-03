Logo TVN24
Trudne warunki w górach. Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
Atak zimy w Polsce. W Karkonoszach spadło około 30 centymetrów śniegu. Ratownicy GOPR wprowadzili tam w sobotę drugi stopień zagrożenia lawinowego. Z powodu trudnych warunków zamknięto niektóre szlaki.

W wielu regionach Polski nastała zimowa aura. W sobotę w Karkonoszach przybyło 30 centymetrów śniegu. Przez obfite opady ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wprowadzili tam drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach.

Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach

Mocno sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Jest on transportowany i odkładany na stoki. Taka sytuacja występuje szczególnie na stromych stokach kotłów polodowcowych za przełamaniami terenu, w zagłębieniach terenowych, gdzie można spodziewać się lawin niewielkich rozmiarów"- poinformowali ratownicy. Niedzielne prognozy mówią o kolejnych - tym razem - niezbyt intensywnych opadach śniegu przy silnym zachodnim i południowo-zachodnim wietrze, w porywach dochodzącym do 40-50 kilometrów na godzinę. Temperatura ma wahać się od -12 stopni Celsjusza w partiach szczytowych do -7 st. C na wysokościach 1000 metrów nad poziomem morza. Ratownicy zwracają też uwagę, że na wielu odcinkach szlaków silny wiatr utworzył zaspy, trasy nie są przetarte, a na innych świeży śnieg przykrył kamienie oraz lód, co może utrudniać wędrowanie. Jak poinformowali na swojej stronie pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego, ze względu na zagrożenie lawinowe i trudne warunki zamknięto siedem szlaków turystycznych, m.in. szlak czerwony przez Kocioł pod Śnieżką (Kocioł Łomniczki) na odcinku od Schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego oraz Drogę Jubileuszową na Śnieżkę.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

W Tatrach też obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak podają ratownicy, pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie.

"Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne" - czytamy w komunikacie TOPR-u.

Źródło: PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, GOPR, TOPR, TPN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

