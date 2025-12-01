Logo TVN24
Polska

Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków

Zima góry
Zabawa na zamarzniętym Morskim Oku jest niebezpieczna, może się skończyć tragicznie
Tatrzański Park Narodowy zamyka od 1 grudnia trzy popularne szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę zimujących zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa turystom.

Od początku grudnia do 15 maja w Tatrzańskim Parku Narodowym nieczynne będą trzy popularne szlaki turystyczne, w tym niebieski szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka. Niedostępne będą także dwa odcinki w Tatrach Zachodnich: zielony szlak z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz fragment czerwonego szlaku z Przełęczy w Grzybowcu na Wyżnią Przełęcz Kondracką, będący częścią ścieżki z Doliny Strążyskiej na Giewont. Ograniczenia wynikają z potrzeb związanych z ochroną przyrody.

Na szlakach panują pełne zimowe warunki

- Zamykamy trzy odcinki szlaków turystycznych. Jest to coroczne zamknięcie na okres zimowy. Apelujemy o przestrzeganie zakazu wędrówki tymi trasami - niech zwierzęta mają święty spokój, a przy okazji na tych szlakach występują zimowe zagrożenia - przekazał Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN z rejonu Morskiego Oka.

Turyści na zamarzniętym Morskim Oku. "Wchodzi jeden, drugi, a potem idzie cały tysiąc"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Turyści na zamarzniętym Morskim Oku. "Wchodzi jeden, drugi, a potem idzie cały tysiąc"

TVN24

W okolicy Świstówki na zboczach Opalonego Wierchu znajduje się gawra niedźwiedzi, które wymagają spokoju. Z kolei w rejonie Doliny Tomanowej zimują m.in. cietrzewie, gatunek wrażliwy na niepokojenie.

Na tatrzańskich szlakach panują już pełne zimowe warunki: zmrożony śnieg i oblodzenia. Wyprawy w rejony wysokogórskie wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz wyposażenia. Turyści wybierający się w wyższe partie powinni posiadać raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC. W niższych rejonach pomocne będą raczki i kijki trekkingowe. Park również przypomina, że dni są krótkie - planuj wyjścia przed zmrokiem, z latarką lub czołówką w plecaku - wyjścia warto planować tak, aby zakończyć je przed zmrokiem, choć latarka lub czołówka powinna znaleźć się w plecaku

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TatrybezpieczeństwoZimaŚniegzwierzętaochrona przyrody
