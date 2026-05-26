Pył saharyjski w Polsce. Na autach i parapetach może pojawić się żółty osad

Z danych Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, który monitoruje pył saharyjski, wynika, że we wtorek w atmosferze nad Polską jest go od 10 do 100 miligramów. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ilość pyłu, jaka przedostała się z ciepłym powietrzem od zachodu nad nasz kraj, jest na razie niewielka.

Synoptyk poinformowała, że w nocy przed frontem chłodnym ilość miligramów pyłu saharyjskiego w powietrzu zwiększy się na chwilę do 200-400 w centrum kraju i do 500 nad południowo-zachodnią Polską. - To w Polskich warunkach zauważalna ilość, szczególnie na szybach samochodowych - przekazała.

Wkraczający nad kraj front chłodny, niosący przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy, a więc na ogół niewielkie, może nieco wypłukać pył z powietrza. Tym samym miejscami w centrum, na zachodzie i południu kraju może pojawić się niewielki żółto-pomarańczowy osad.

W środę wieczorem, po przejściu frontu chłodnego i po wlaniu się masy polarnej powietrza, po pyle saharyjskim nie będzie w atmosferze śladu. Kolejnej niewielkiej dostawy możemy spodziewać się w nadchodzący weekend.

Obciążenie atmosfery pyłem w nocy 27.05 Źródło zdjęcia: University of Athens