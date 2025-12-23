Tu po świętach może zrobić się ślisko

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na sobotę. Wynika z niej, że w prawie całym kraju spodziewane są marznące opady.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę żółte alarmy przed marznącymi opadami mogą pojawić się w województwach: lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę 27.12 Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB

Autorka/Autor: fw Źródło: IMGW Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz