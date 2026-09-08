Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"

|
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie/Facebook
Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci pomogli rannemu bielikowi w województwie warmińsko-mazurskim. Zwierzę biegło po polu, nie mogąc wzbić się w powietrze. Funkcjonariuszom udało się złapać rannego ptaka, dzięki czemu otrzymał on odpowiednią pomoc.

Nagranie udostępniła w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Jak napisali jej przedstawiciele, nietypową interwencję przeprowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Orzyszu. Podczas patrolu w okolicy miejscowości Dziubiele i Suchy Róg na dzielącym je wzgórzu zauważyli bielika, który miał problemy ze wzbiciem się w powietrze.

>>>CZYTAJ TEŻ: Bielik wpadł do rzeki, betonowe ściany zamknęły mu drogę ucieczki

"Stój, mistrzu, nie bój się"

Policjanci pospieszyli na pomoc zwierzęciu. Na nagraniu widzimy, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje złapać i uspokoić wyraźnie przestraszonego ptaka. "Stój, mistrzu, nie bój się" - przemawia do bielika. Jak podała olsztyńska KW, okazało się, że ptak miał uszkodzone skrzydło. Wszystko skończyło się szczęśliwie - policjanci przekazali bielika pracownikowi Urzędu Miejskiego w Orzyszu, który zajmuje się pomocą zwierzętom.

Bielik (Haliaeetus albicilla) to największy ptak drapieżny w Polsce. Może pochwalić się rozpiętością skrzydeł sięgającą nawet 2,5 metra. Podstawę jego diety stanowią ryby, ale czasami poluje także na mniejsze wodne ptactwo lub żywi się padliną. Ten majestatyczny ptak objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W naszym kraju gniazduje kilkaset par bielików.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Centrum Edukacji Przyrodniczej
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pc
Oglądaj "Fakty" w TVN24+
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaptaki
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Turcja. Pożar blisko popularnego kurortu
Świat
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
Świat
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
Świat
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
Prognoza
Upalna aura
Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
Świat
Tego domu nie dosięgnął pożar
Latami przygotowywali się na pożar. Gdy nadszedł ogień, ich dom ocalał
Świat
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Świat
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom