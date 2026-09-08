Polska Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się" Agnieszka Stradecka |

Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie/Facebook Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie/Facebook

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Nagranie udostępniła w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Jak napisali jej przedstawiciele, nietypową interwencję przeprowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Orzyszu. Podczas patrolu w okolicy miejscowości Dziubiele i Suchy Róg na dzielącym je wzgórzu zauważyli bielika, który miał problemy ze wzbiciem się w powietrze.

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"Stój, mistrzu, nie bój się"

Policjanci pospieszyli na pomoc zwierzęciu. Na nagraniu widzimy, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje złapać i uspokoić wyraźnie przestraszonego ptaka. "Stój, mistrzu, nie bój się" - przemawia do bielika. Jak podała olsztyńska KW, okazało się, że ptak miał uszkodzone skrzydło. Wszystko skończyło się szczęśliwie - policjanci przekazali bielika pracownikowi Urzędu Miejskiego w Orzyszu, który zajmuje się pomocą zwierzętom.

Bielik (Haliaeetus albicilla) to największy ptak drapieżny w Polsce. Może pochwalić się rozpiętością skrzydeł sięgającą nawet 2,5 metra. Podstawę jego diety stanowią ryby, ale czasami poluje także na mniejsze wodne ptactwo lub żywi się padliną. Ten majestatyczny ptak objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W naszym kraju gniazduje kilkaset par bielików.

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