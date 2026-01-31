Nadszedł mróz. Pokazujecie zdjęcia swoich termometrów

W sobotę rano wyż z północnej Europy dostarczył do wielu rejonów Polski silny mróz, a wy dostarczyliście na Kontakt24 zdjęcia waszych termometrów. Gdzie już dziś było bardzo zimno, a gdzie silny mróz dopiero nadejdzie?
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
W wielu rejonach Polski w nocy i rano temperatura na termometrach poszybowała w dół. Wszystko przez mroźny wyż z północnej Europy, który zaznaczył swoją obecność w naszym kraju, a w kolejnych dniach rozgości się u nas na dobre.
Reporterzy24 pokazali swoje termometry
Silny mróz złapał w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z wielu miejscowości, tych większych i tych mniejszych.
Bardzo zimno zrobiło się w także innych rejonach: zarówno na północy, na Pomorzu i Kujawach, jak i bliżej centrum kraju.
Na południu Polski temperatura nie jest tak niska jak na północy, ale ma spaść w kolejnych dniach. Już dziś rano słupki rtęci pokazały tam kilka stopni na minusie.
Warto jednak pamiętać, że mróz to duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ostrzegają przed nim zarówno synoptycy, jak i służby.