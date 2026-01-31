Logo TVN24
Polska

Nadszedł mróz. Pokazujecie zdjęcia swoich termometrów

Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o temperaturze powietrza i odczuwalnej
Źródło: TVN24
W sobotę rano wyż z północnej Europy dostarczył do wielu rejonów Polski silny mróz, a wy dostarczyliście na Kontakt24 zdjęcia waszych termometrów. Gdzie już dziś było bardzo zimno, a gdzie silny mróz dopiero nadejdzie?
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W wielu rejonach Polski w nocy i rano temperatura na termometrach poszybowała w dół. Wszystko przez mroźny wyż z północnej Europy, który zaznaczył swoją obecność w naszym kraju, a w kolejnych dniach rozgości się u nas na dobre.

Reporterzy24 pokazali swoje termometry

Silny mróz złapał w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z wielu miejscowości, tych większych i tych mniejszych.

Mroźny poranek na Mazurach
Mroźny poranek na Mazurach
Źródło: Zbyszek Filip/ Kontakt24
Grajewo (Podlaskie)
Grajewo (Podlaskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Źródło: Zentos/ Kontakt24
Olsztynek (Warmińsko- Mazurskie)
Olsztynek (Warmińsko- Mazurskie)
Źródło: Agnieszka/ Kontakt24
Zimno, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Zimno, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Sławek/ Kontakt24
Temperatura w Ełku
Temperatura w Ełku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Temperatura, Suwałki
Temperatura, Suwałki
Źródło: Dorota/ Kontakt24

Bardzo zimno zrobiło się w także innych rejonach: zarówno na północy, na Pomorzu i Kujawach, jak i bliżej centrum kraju.

Temperatura w Lęborku (Pomorskie)
Temperatura w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Julia/ Kontakt24
Zima, Słupsk
Zima, Słupsk
Źródło: Marek/ Kontakt24
Zima, Luzino (Pomorskie)
Zima, Luzino (Pomorskie)
Źródło: Damian/ Kontakt24
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Arkadiusz/ Kontakt24
Temperatura, Brodnica (Kujawsko pomorskie)
Temperatura, Brodnica (Kujawsko pomorskie)
Źródło: Andrzej/ Kontakt24
Mróz, Kazuń Bielany (Mazowieckie)
Mróz, Kazuń Bielany (Mazowieckie)
Źródło: Ola/ Kontakt24
Mróz w Gnieźnie
Mróz w Gnieźnie
Źródło: Piacholka69/ Kontakt24

Na południu Polski temperatura nie jest tak niska jak na północy, ale ma spaść w kolejnych dniach. Już dziś rano słupki rtęci pokazały tam kilka stopni na minusie.

Idzie mróz, Kraków Nowa Huta
Idzie mróz, Kraków Nowa Huta
Źródło: GrzegorzNowahuta/ Kontakt24
Temperatura, Stryszawa (Małopolskie)
Temperatura, Stryszawa (Małopolskie)
Źródło: Tomek/ Kontakt24

Warto jednak pamiętać, że mróz to duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ostrzegają przed nim zarówno synoptycy, jak i służby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje

Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje

Prognoza
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"

"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"

Prognoza

Autorka/Autor: kp/ads

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Arkadiusz/ Kontakt24

