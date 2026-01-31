Nadszedł mróz. Pokazujecie zdjęcia swoich termometrów

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o temperaturze powietrza i odczuwalnej Źródło: TVN24

W wielu rejonach Polski w nocy i rano temperatura na termometrach poszybowała w dół. Wszystko przez mroźny wyż z północnej Europy, który zaznaczył swoją obecność w naszym kraju, a w kolejnych dniach rozgości się u nas na dobre.

Reporterzy24 pokazali swoje termometry

Silny mróz złapał w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z wielu miejscowości, tych większych i tych mniejszych.

Mroźny poranek na Mazurach Źródło: Zbyszek Filip/ Kontakt24

Grajewo (Podlaskie) Źródło: Mariusz/ Kontakt24

Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie) Źródło: Zentos/ Kontakt24

Olsztynek (Warmińsko- Mazurskie) Źródło: Agnieszka/ Kontakt24

Zimno, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Sławek/ Kontakt24

Temperatura w Ełku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Temperatura, Suwałki Źródło: Dorota/ Kontakt24

Bardzo zimno zrobiło się w także innych rejonach: zarówno na północy, na Pomorzu i Kujawach, jak i bliżej centrum kraju.

Temperatura w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Julia/ Kontakt24

Zima, Słupsk Źródło: Marek/ Kontakt24

Zima, Luzino (Pomorskie) Źródło: Damian/ Kontakt24

Świecie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Arkadiusz/ Kontakt24

Temperatura, Brodnica (Kujawsko pomorskie) Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Mróz, Kazuń Bielany (Mazowieckie) Źródło: Ola/ Kontakt24

Mróz w Gnieźnie Źródło: Piacholka69/ Kontakt24

Na południu Polski temperatura nie jest tak niska jak na północy, ale ma spaść w kolejnych dniach. Już dziś rano słupki rtęci pokazały tam kilka stopni na minusie.

Idzie mróz, Kraków Nowa Huta Źródło: GrzegorzNowahuta/ Kontakt24

Temperatura, Stryszawa (Małopolskie) Źródło: Tomek/ Kontakt24

Warto jednak pamiętać, że mróz to duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ostrzegają przed nim zarówno synoptycy, jak i służby.

