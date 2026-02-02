Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry

Mroźny wyż przyniósł do Polski bardzo niską temperaturę. Na Kontakt24 przesłaliście zdjęcia swoich termometrów, na których widać wartości niespotykane w ostatnich latach.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Tak zimnej doby w tym roku jeszcze nie było. Według informacji synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego temperatura spadła miejscami do niemal -30 stopni Celsjusza, a w lokalnych zastoiskach chłodu przekroczyła tę wartość.
Najmroźniejszy dzień roku na waszych zdjęciach
Mimo dotkliwego mrozu Reporterzy24 ponownie nie zawiedli. Na Kontakt24 dostaliśmy wasze zdjęcia z północno-wschodniej Polski.
Bardzo mroźnie było jednak nie tylko w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Temperatury w okolicach -20 st. C zarejestrowali także mieszkańcy z innych rejonów kraju.
Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)
Warto pamiętać, że temperatura poniżej -20 stopni stanowi duża zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w niemal całej Polsce, a miejscami obowiązują alarmy drugiego stopnia.