Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry

-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski z mroźnej Warszawy
Źródło: TVN24
Mroźny wyż przyniósł do Polski bardzo niską temperaturę. Na Kontakt24 przesłaliście zdjęcia swoich termometrów, na których widać wartości niespotykane w ostatnich latach.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Tak zimnej doby w tym roku jeszcze nie było. Według informacji synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego temperatura spadła miejscami do niemal -30 stopni Celsjusza, a w lokalnych zastoiskach chłodu przekroczyła tę wartość.

Najmroźniejszy dzień roku na waszych zdjęciach

Mimo dotkliwego mrozu Reporterzy24 ponownie nie zawiedli. Na Kontakt24 dostaliśmy wasze zdjęcia z północno-wschodniej Polski.

-27,9, Puńsk (Podlaskie)
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis
Temperatura, Przejma Mała (Podlaskie)
Temperatura, Przejma Mała (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Karristo
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Zen
Zimny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Zimny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Sławomir
Mróz, Przerwanki (Warmińsko-Mazurskie)
Mróz, Przerwanki (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Izabella
Mroźno, Korsze (Warmińsko-Mazurskie)
Mroźno, Korsze (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip

Bardzo mroźnie było jednak nie tylko w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Temperatury w okolicach -20 st. C zarejestrowali także mieszkańcy z innych rejonów kraju.

Mróz, Ciche koło Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie)
Mróz, Ciche koło Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Woojtek42
Mróz, Kazuń-Bielany (Mazowieckie)
Mróz, Kazuń-Bielany (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ola
Kwidzyn (Pomorskie)
Kwidzyn (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Magda
Mróz w Warszawie
Mróz w Warszawie
Źródło: Kontakt24/ arpo4
Zima, Kazimierz Dolny (Lubelskie)
Zima, Kazimierz Dolny (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24/ Jacek
Zimny poranek w Skierniewicach (Łódzkie)
Zimny poranek w Skierniewicach (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24/ Kuba

Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)

Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)
Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24/ Justyna
Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)
Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Temperatura rano, Blok Dobryszyce (Łódzkie)
Temperatura rano, Blok Dobryszyce (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24/ Henk
Mróz w Łodzi
Mróz w Łodzi
Źródło: Kontakt24/ Jack

Warto pamiętać, że temperatura poniżej -20 stopni stanowi duża zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w niemal całej Polsce, a miejscami obowiązują alarmy drugiego stopnia.

14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji

Autorka/Autor: kp

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Waldemar Żylanis

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózKontakt24
Czytaj także:
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna ma być jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Zimna noc, mróz
14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Śnieg
"Tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje"
shutterstock_2581717995_1
"Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny"
Świat
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Jak zimno? Pokazujecie termometry
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom