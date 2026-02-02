Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski z mroźnej Warszawy Źródło: TVN24

Tak zimnej doby w tym roku jeszcze nie było. Według informacji synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego temperatura spadła miejscami do niemal -30 stopni Celsjusza, a w lokalnych zastoiskach chłodu przekroczyła tę wartość.

Najmroźniejszy dzień roku na waszych zdjęciach

Mimo dotkliwego mrozu Reporterzy24 ponownie nie zawiedli. Na Kontakt24 dostaliśmy wasze zdjęcia z północno-wschodniej Polski.

-27,9, Puńsk (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis

Temperatura, Przejma Mała (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Karristo

Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Zen

Zimny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Sławomir

Mróz, Przerwanki (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Izabella

Mroźno, Korsze (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip

Bardzo mroźnie było jednak nie tylko w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Temperatury w okolicach -20 st. C zarejestrowali także mieszkańcy z innych rejonów kraju.

Mróz, Ciche koło Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Woojtek42

Mróz, Kazuń-Bielany (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Ola

Kwidzyn (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Magda

Mróz w Warszawie Źródło: Kontakt24/ arpo4

Zima, Kazimierz Dolny (Lubelskie) Źródło: Kontakt24/ Jacek

Zimny poranek w Skierniewicach (Łódzkie) Źródło: Kontakt24/ Kuba

Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie) Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie) Źródło: Kontakt24/ Justyna Temperatura, Nowe Chrusty (Łódzkie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Temperatura rano, Blok Dobryszyce (Łódzkie) Źródło: Kontakt24/ Henk

Mróz w Łodzi Źródło: Kontakt24/ Jack

Warto pamiętać, że temperatura poniżej -20 stopni stanowi duża zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w niemal całej Polsce, a miejscami obowiązują alarmy drugiego stopnia.

