Deorbitacja chińskiej rakiety. Czy nastąpi nad Polską?

Rakieta Elona Muska eksplodowała Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Najnowsza poranna aktualizacja systemu EU SST pokazuje, że okno deorbitacyjne znacząco się zawęziło, a liczba potencjalnych orbit, podczas których obiekt może wejść w atmosferę, spadła już praktycznie do trzech. Co więcej - jedna z nich przebiega bezpośrednio nad Europą, w tym nad Polską" - napisał po godzinie 8 Wójcicki.

Wójcicki dodał, że z najnowszych danych EU SST wynika, że perygeum orbity wzrosło nieznacznie do około 122 kilometrów, a apogeum spadło do 282 km. To nadal ekstremalnie niska orbita, na której obiekt jest silnie hamowany przez atmosferę i z każdym okrążeniem traci wysokość. Proces deorbitacji jest nieunikniony i już bardzo zaawansowany.

Kulminacyjny moment deorbitacji

Popularyzator astronomii poinformował, że kulminacyjny moment deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-3 wypadnie w piątek o godzinie 11.39 czasu polskiego. Okno deorbitacyjne obejmuje przedział od około 09.03 do 14.15 czasu polskiego.

Jak przekazał Wójcicki, centralny punkt wejścia w atmosferę ma znajdować się nad zachodnim Atlantykiem, kilkaset kilometrów na wschód od Florydy. Po prognozowanym kulminacyjnym momencie deorbitacji obiekt pojawi się nad Europą. Przeleci nad północną Szkocją, Danią, południową Szwecją, Morzem Bałtyckim, wzdłuż Półwyspu Helskiego, po czym wleci nad północno-wschodnią Polskę. Przelot rakiety nad Polską potrwa około 60 sekund, od 12.55.22 do 12.56.17.

"W aktualnym oknie deorbitacyjnym pozostały już tylko trzy możliwe orbity, podczas których obiekt może wejść w atmosferę. Jedna z nich przebiega nad Europą bardzo krótko po kulminacyjnym momencie deorbitacji, co znacząco zmniejsza margines bezpieczeństwa czasowego. To właśnie ten przelot - nad Bałtykiem i Polską - jest obecnie najbliższy prognozowanemu rozpadowi obiektu." - napisał Wójcicki. Dodał, że szansa deorbitacji nad naszym krajem wynosi około 0,3 procenta.

Rozwiń

POLSA: monitorujemy sytuację

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała w piątek po godzinie 8, że możliwe są dwa przeloty rakiety nad terytorium Polski: w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego, od Szczecina po Hel (w godzinach 9.53.44-9.54.29), a także nad Suwalszczyzną (od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej, w godzinach 12.55.24-12.56.19).

"Ze względu na masę (szacowaną obecnie na ok. 7500 kg ) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż końcowego odcinka jego trajektorii" - przekazała POLSA w komunikacie.

Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane za pomocą teleskopów sieci POLON.

Agencja dodała, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST".

Autorka/Autor: kp Źródło: PAP, RCB, Z głową w gwiazdach Źródło zdjęcia głównego: POLSA