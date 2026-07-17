Polska Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu" Matylda Dziechcińska |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - taką wiadomość otrzymały osoby przebywające na terenach województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

śląskiego ;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

łódzkiego ;

małopolskiego ;

warmińsko-mazurskiego , w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, Elblągu, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, nowomiejskim, Olsztynie, olsztyńskim, ostródzkim, szczycieńskim;

mazowieckiego , w powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, gostynińskim, grodziskim, grójeckim, kozienickim, legionowskim, makowskim, mławskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, Płocku, płockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, przysuskim, pułtuskim, Radomiu, radomskim, sierpeckim, sochaczewskim, szydłowieckim, Warszawie, warszawskim zachodnim, żuromińskim i żyrardowskim;

świętokrzyskiego , w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, Kielcach, kieleckim, koneckim, pińczowskim, skarżyskim, starachowickim, staszowskim i włoszczowskim;

podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, jasielskim, Krośnie, krośnieńskim, leskim i sanockim.

W związku z niebezpiecznymi zjawiskami RCB przestrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Prosi o ostrożność i zaleca zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”.



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

🟠zachodniopomorskiego… pic.twitter.com/G4HwvjOxQ7 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 17, 2026 Rozwiń

Przed groźną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alarmy obowiązują w 14 województwach.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.