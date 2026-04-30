Alert RCB. "Duże zagrożenie pożarowe lasów"

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w czwartek osoby przebywające na terenie województw:

lubuskiego , w powiecie strzelecko-drezdeneckim;

zachodniopomorskiego , w powiecie choszczeńskim;

wielkopolskiego , w powiatach obornickim i poznańskim;

dolnośląskiego, w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim.

Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym

Przed zagrożeniem pożarowym ostrzegają także leśnicy. W komunikacie wydanym przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) można przeczytać, że wskutek wysokich temperatur oraz braku opadów deszczu wilgotność ściółki jest bardzo niska - w wielu miejscach kraju wynosi poniżej 10 procent, co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. W tym roku instytut zarejestrował już ponad 2400 pożarów, z czego ponad 1700 miało miejsce w kwietniu.

Laboratorium informuje, że w najbliższych dniach, zwłaszcza 1-3 maja, mają zapanować znacznie wyższe temperatury, które utrzymają zagrożenie pożarowe na wysokim poziomie. Zapowiadane lokalne opady deszczu nie zmniejszą radykalnie ryzyka, a spodziewany silny wiatr może je dodatkowo zwiększyć. W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi leśnicy apelują o zachowanie ostrożności w lasach, ponieważ 99 procent wszystkich pożarów zaprósza człowiek, umyślnie bądź nie.

Mapa zagrożenia pożarowego - 30 kwietnia Źródło: bazapozarow.ibles.pl

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.