Alert RCB. "Duże zagrożenie pożarowe lasów"

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wysłało ostrzeżenie w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. SMS-ową informację otrzymali odbiorcy sieci komórkowych w czterech województwach.

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w czwartek osoby przebywające na terenie województw:

  • lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim;
  • zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim;
  • wielkopolskiego, w powiatach obornickim i poznańskim;
  • dolnośląskiego, w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim.

Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym

Przed zagrożeniem pożarowym ostrzegają także leśnicy. W komunikacie wydanym przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) można przeczytać, że wskutek wysokich temperatur oraz braku opadów deszczu wilgotność ściółki jest bardzo niska - w wielu miejscach kraju wynosi poniżej 10 procent, co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. W tym roku instytut zarejestrował już ponad 2400 pożarów, z czego ponad 1700 miało miejsce w kwietniu.

Laboratorium informuje, że w najbliższych dniach, zwłaszcza 1-3 maja, mają zapanować znacznie wyższe temperatury, które utrzymają zagrożenie pożarowe na wysokim poziomie. Zapowiadane lokalne opady deszczu nie zmniejszą radykalnie ryzyka, a spodziewany silny wiatr może je dodatkowo zwiększyć. W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi leśnicy apelują o zachowanie ostrożności w lasach, ponieważ 99 procent wszystkich pożarów zaprósza człowiek, umyślnie bądź nie.

Mapa zagrożenia pożarowego - 30 kwietnia
Źródło: bazapozarow.ibles.pl

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Dało się odczuć nawet -8 stopni. Kiedy zacznie się robić cieplej
Prognoza
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek naszej urodzinowej trasy. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Polska
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Polska
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
Świat
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
Prognoza
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
Prognoza
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
Prognoza
