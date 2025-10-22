Logo TVN24
Polska

Alert RCB. "Nie parkuj pod drzewami"

Silny wiatr, wietrznie
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do odbiorców sieci komórkowych przebywających w niektórych powiatach województwa małopolskiego. Eksperci ostrzegają przed silnym wiatrem.

"Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - alert RCB o takiej treści został wysłany w środę do osób przebywających na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, Nowy Sącz (woj. małopolskie).

Eksperci przypominają, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Ponadto należy zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Warto przygotować też oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, bo silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

Należy uważać podczas jazdy samochodem. Po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor: anw

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwawiatr
