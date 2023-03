Noc może być niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW, alert RCB przed silnym wiatrem

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim. Alerty będą w mocy do godz. 18 we wtorek;

- małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz , limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim i wadowickim. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 18 we wtorek;

- śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała i bielskim. Alerty będą w mocy do godz. 12 we wtorek.

Prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.