Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady

|
Lodowa jaskinia pod lodowcem Morteratsch
Zmiany zasięgu lodu morskiego dookoła Antarktydy od 21 lutego do 10 września 2023
Źródło: NASA's Scientific Visualization Studio/TL Schindler/G Weikert/I Jones/L Schuler
Lodowiec Morteratsch topi się w alarmująco szybkim tempie - ostrzegają naukowcy. W ciągu ostatnich 150 lat skrócił się on o około jedną trzecią długości, a powstające w nim jaskinie, choć malownicze, wskazują na pogarszający się stan lodu. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma "Nature Climate Change", to nie jedyny lodowiec, któremu grozi zagłada.

Lodowiec Morteratsch znajduje się w Szwajcarii, w kantonie Gryzonia. Należy do największych w Alpach Wschodnich - mierzy 6,4 kilometra, a jego powierzchnia, wraz z zasilającym go lodowcem Pers, wynosi około 15 kilometrów kwadratowych. To popularne miejsce wśród turystów, którzy chętnie robią sobie zdjęcia w malowniczych lodowych jaskiniach przy drodze do lodowca. Glacjolodzy z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) ostrzegają jednak, że już niedługo może on zniknąć.

Przejawy zaniku

Zarówno długość, jak i powierzchnia lodowca cały czas się zmniejszają. Naukowcy monitorowali zmianę długości lodowca przez ostatnie półtora wieku, stawiając tabliczki w miejscach, w których w danym roku znajdowało się jego czoło. Jak się okazało, czoło lodowca cofnęło się o około trzy kilometry w ciągu ostatnich 150 lat, a jego topnienie nadal postępuje. Ostatecznie lodowiec może czekać zagłada.

Badacze zwrócili także uwagę na wspomniane już jaskinie lodowe. Są one atrakcyjne dla turystów, jednak naukowcy wyjaśnili, że rosnąca liczba jaskiń to przejaw uwalniania się ciepła zmagazynowanego w lodowcu. Im więcej takich przestrzeni się pojawia, tym łatwiej dochodzi do procesów utraty lodu.

Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Źródło: Shutterstock

- Lodowce są niezwykle ważne i stanowią również swego rodzaju symbol zmian klimatycznych. Widzimy, że topnieją bardzo szybko, co w przypadku innych elementów otoczenia nie jest tak dobrze widoczne - powiedział Stefan Uhlenbrook ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Niepokojący harmonogram

Naukowcy uważają, że lodowiec Morterasch może całkowicie zniknąć w ciągu 150 lat. W ten sposób dołączyłby do ponad 1000 lodowców, które stopiły się od 1970 roku z powodu globalnego ocieplenia. Jak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma "Nature Climate Change", kolejne lata mają okazać się kluczowe pod tym względem.  

Zespół naukowców ze Szwajcarii i Belgii obliczył, ile lodowców na całym świecie znika każdego roku. W odróżnieniu od poprzednich badań, które koncentrowały się głównie na utracie masy lodowej i powierzchni, badacze skupili się na liczbie zanikających lodowców, regionach, w których się znajdują, oraz harmonogramie ich zanikania. Wyniki pokazały, że szczególnie narażone są regiony niedaleko równika i te z małymi lodowcami na niższych wysokościach - głównie Alpy, Kaukaz, Góry Skaliste, a także części Andów i afrykańskich pasm górskich.

- W regionach tych ponad połowa lodowców może zniknąć w ciągu 10 do 20 lat - przekazał Lander Van Tricht z ETH Zurich, główny autor badania.

W przypadku Alp prognozy są szczególnie ponure. Jeśli obecna polityka klimatyczna doprowadzi do wzrostu globalnej średniej temperatury o 2,7 stopnia Celsjusza, do 2100 roku w Europie Środkowej pozostanie tylko około 110 lodowców, a to zaledwie trzy procent tego, ile jest ich dzisiaj. Przy wzroście temperatury o 4 st. C liczba ta spadnie do około 20. Alpy mogą osiągnąć szczytowy poziom utraty powierzchni lodowej już w latach 2033-2041.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: ENEX, ETH Zurich

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zmiany klimatuSzwajcariaAlpy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
