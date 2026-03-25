NASA zmienia plan w sprawie Księżyca

NASA podała nowy możliwy termin startu misji Artemis II

Ostatni raz ludzka stopa stanęła na powierzchni naturalnego satelity Ziemi w 1972 w ramach misji Apollo 17. Od pewnego czasu NASA dąży jednak do powrotu człowieka na Srebrny Glob. W tym celu w 2017 roku powołała do życia program Artemis. W ramach misji Artemis II ma zamiar wysłać czworo astronautów na orbitę okołoksiężycową. Okno startowe otwiera się już 1 kwietnia.

Powstanie baza na Księżycu

We wtorek administrator NASA Jared Isaacman, podczas wydarzenia w siedzibie agencji w Waszyngtonie, poinformował o zaktualizowanych planach agencji dotyczących powrotu na Księżyc. NASA nie zamierza już umieszczać na orbicie Srebrnego Globu załogowej stacji kosmicznej Gateway.

Teraz amerykańska agencja chce wykorzystać komponenty przygotowane na rzecz stacji kosmicznej do stworzenia bazy na Księżycu. Ma być ona wyposażona w habitaty pozwalające astronautom. W bazie mają być prowadzone badania i opracowywane rozwiązania technologiczne, które pozwolą ludziom dotrzeć na Marsa. Na ten projekt, zaplanowany na siedem lat, NASA zamierza przeznaczyć 20 miliardów dolarów.

- Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że wstrzymujemy prace nad (stacją kosmiczną - red.) Gateway w jej obecnej formie i skupiamy się na infrastrukturze, która umożliwi prowadzenie operacji na powierzchni Księżyca - powiedział Isaacman delegatom podczas wydarzenia.

Administrator NASA przyznał, że zbudowanie bazy nie będzie proste. Pomimo pewnych bardzo poważnych wyzwań związanych ze sprzętem i harmonogramem agencja będzie jednak w stanie wykorzystać elementy przygotowane na rzecz stacji Gateway oraz wsparcie dotychczasowych partnerów w nowym celu. Szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Josef Aschbacher, który uczestniczył we wtorkowym wydarzeniu NASA, powiedział, że zapozna się z nowymi planami i będzie o nich rozmawiał z amerykańską agencją.

Stacja kosmiczna Gateway Źródło: NASA

Lądowanie na Księżycu w 2028 roku

Stacja kosmiczna Gateway została zaprojektowana jako platforma badawcza i stacja przesiadkowa, z której astronauci mieliby korzystać do wejścia na pokład lądowników księżycowych przed lądowaniem na powierzchni Księżyca. Obecne plany NASA zakładają lądowanie człowieka na powierzchni Srebrnego Globu w 2028 roku.

Jak zaznaczyła agencja informacyjna Reuters, zmiany przedstawione przez Isaacmana w ostatnich tygodniach w amerykańskim programie księżycowym wymagają zmiany warunków kontraktów opiewających na miliardy dolarów. Partnerzy NASA muszą przygotować się na dodatkowe wyzwania ze strony amerykańskiej agencji kosmicznej, która ma na oku program kosmiczny Chin. Państwo Środkowa zapowiedziało lądowanie na Księżycu na 2030 rok.

Opracował Krzysztof Posytek /lulu