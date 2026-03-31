Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Włoski astronauta będzie chodził po Księżycu

|
Powierzchnia Księżyca z bliska
W ramach misji Artemis II czworo astronautów okrąży Księżyc
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
We wtorek przedstawiciele włoskiego rządu podpisali umowę z NASA, która gwarantuje ich astronaucie "spacer po Księżycu". Ponadto włoski moduł mieszkalny MPH (Multi‑Purpose Habitat) stanie się integralną częścią programu Artemis.

Informacją o porozumieniu podzielił się w mediach społecznościowych prezes Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI) Teodoro Valente. "Długa współpraca kosmiczna, dzisiaj jeszcze głębsza między NASA a ASI, doprowadzi do utworzenia bazy na Księżycu oraz do tego, że włoski astronauta będzie chodził po jego powierzchni" - napisał we wtorek Teodoro Valente.

Włoski moduł mieszkalny stanie się częścią programu Artemis

Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, dzięki porozumieniu włoski moduł mieszkalny dla Księżyca - MPH staje się integralną częścią programu Artemis. MPH (Multi‑Purpose Habitat) to włoski zaawansowany moduł mieszkalny przeznaczony do umieszczenia na powierzchni Księżyca. Powstaje w ramach współpracy między Włoską Agencją Kosmiczną i NASA jako część programu Artemis. Celem tego długofalowego programu NASA jest powrót ludzi na Księżyc oraz stworzenie tam stałej, trwałej obecności. Program został formalnie ustanowiony w 2017 roku.

Trwa odliczanie do startu misji Artemis II

NASA rozpoczęła w poniedziałek odliczanie do startu misji Artemis II. Ma to być pierwsza księżycowa misja od przeszło 50 lat, stanowiąca preludium do powrotu człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. Okno startowe otwiera się w środę o godzinie 18.24 lokalnego czasu (0.24 w czwartek polskiego czasu). Lot czteroosobowej załogi ma potrwać 10 dni. Ostatni raz załogowe loty docierały na Księżyc 11 grudnia 1972 roku, czyli ponad 53 lata temu - misja Apollo 17. Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół Księżyca. Wszelkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe. W listopadzie 2022 roku przeprowadzono misję Artemis I, której celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Statek leciał wówczas bez astronautów.

Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc

Źródło: PAP, ANSA

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Udostępnij:
Tagi:
NASAKosmosKsiężycWłochy
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom