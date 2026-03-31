Włoski astronauta będzie chodził po Księżycu

W ramach misji Artemis II czworo astronautów okrąży Księżyc

Informacją o porozumieniu podzielił się w mediach społecznościowych prezes Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI) Teodoro Valente. "Długa współpraca kosmiczna, dzisiaj jeszcze głębsza między NASA a ASI, doprowadzi do utworzenia bazy na Księżycu oraz do tego, że włoski astronauta będzie chodził po jego powierzchni" - napisał we wtorek Teodoro Valente.

Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra @Nasa e @ASI_spazio e porterà a realizzare un campo base sulla #Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare. Competenza e tecnologia italiana aprono tutte le porte dell’esplorazione dello spazio https://t.co/Uv3jgXmlfr — Teodoro Valente (@Valente_Teodoro) March 31, 2026 Rozwiń

Włoski moduł mieszkalny stanie się częścią programu Artemis

Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, dzięki porozumieniu włoski moduł mieszkalny dla Księżyca - MPH staje się integralną częścią programu Artemis. MPH (Multi‑Purpose Habitat) to włoski zaawansowany moduł mieszkalny przeznaczony do umieszczenia na powierzchni Księżyca. Powstaje w ramach współpracy między Włoską Agencją Kosmiczną i NASA jako część programu Artemis. Celem tego długofalowego programu NASA jest powrót ludzi na Księżyc oraz stworzenie tam stałej, trwałej obecności. Program został formalnie ustanowiony w 2017 roku.

Trwa odliczanie do startu misji Artemis II

NASA rozpoczęła w poniedziałek odliczanie do startu misji Artemis II. Ma to być pierwsza księżycowa misja od przeszło 50 lat, stanowiąca preludium do powrotu człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. Okno startowe otwiera się w środę o godzinie 18.24 lokalnego czasu (0.24 w czwartek polskiego czasu). Lot czteroosobowej załogi ma potrwać 10 dni. Ostatni raz załogowe loty docierały na Księżyc 11 grudnia 1972 roku, czyli ponad 53 lata temu - misja Apollo 17. Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół Księżyca. Wszelkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe. W listopadzie 2022 roku przeprowadzono misję Artemis I, której celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Statek leciał wówczas bez astronautów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc