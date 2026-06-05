Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Astronauci opuścili kapsułę. Problem na ISS wciąż nierozwiązany

|
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Problemy na ISS. Możliwa ewakuacja
Źródło wideo: Reuters/NASA
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej opuścili już kapsułę Crew Dragon, w której mieli schronić się podczas naprawy wycieku powietrza ze stacji - przekazała w piątek NASA. Wdrożenie procedury alarmowej wynikało z niebezpieczeństwa związanego z wyciekiem powietrza w rosyjskim module.

Informację przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na słowa przedstawiciela NASA. Przyczyną wydania polecenia potencjalnej ewakuacji był pogarszający się wyciek powietrza w rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Ewakuacja z ISS odwołana

W piątek rzeczniczka prasowa NASA Bethany Stevens w nowym wpisie w mediach społecznościowych wyjaśniła, że nakaz schronienia się wewnątrz statku Crew Dragon był podyktowany chęcią zachowania szczególnej ostrożności podczas naprawy rosyjskiego modułu Zwiezda. Operacja była zaplanowana przez rosyjską agencję kosmiczną Roskosmos na piątek 5 czerwca. Agencja wstrzymała jednak piątkowe prace remontowe w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów i analizy danych. W związku z tym NASA poleciła członkom załogi zakończenie procedury awaryjnej i powrót do zaplanowanych działań.

Polecenie NASA

"W tunelu transferowym modułu serwisowego Zwiezda (...) od pewnego czasu występują pęknięcia i przecieki. Roskosmos podejmował wszelkie możliwe działania, by zminimalizować ich skutki. Pęknięcia te od zawsze budziły niepokój NASA i są przedmiotem uwagi ze strony agencji" - przekazała we wcześniejszym wpisie w mediach społecznościowych Stevens.

Czworo astronautów misji Crew-12 przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) otrzymało ⁠w poniedziałek ‌polecenie od centrum kontroli lotów, że gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej, powinni schronić się wewnątrz zadokowanego do stacji statku Crew Dragon ‌i założyć skafandry kosmiczne. Nakaz objął także Amerykanina Chrisa Williamsa, który na ISS dotarł na pokładzie Sojuza MS-28.

Problemy z wyciekami powietrza na ISS

Według agencji Reuters, która powołuje się na słowa pracownika NASA chcącego zachować anonimowość, drobne wycieki powietrza z rosyjskiego modułu Zwiezda były przedmiotem dyskusji między NASA a rosyjską agencją Roscosmos. Dotychczas były one niewielkie, ale w poniedziałek doszło do ich intensyfikacji.

W 2025 roku problemy w module Zwiezda były m. in. przyczyną opóźnienia startu misji Axiom-4, której członkiem był polski astronauta doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)
Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP
Elon Musk "rekomenduje" deorbitację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Elon Musk "rekomenduje" deorbitację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Świat

Redagował dd

Źródło: Reuters, NASA, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
1 godz 2 min
AGNIESZKA SIKORA - bez polityki
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISSISSKosmosNASA
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Krowy rasy Guernsey i Angus AdobeStock_428551635
Mucha śrubowa u bydła. Pierwszy taki przypadek od dziesięcioleci
Świat
Donald Tusk
Tusk: to jest mocniejsze niż akt oskarżenia
TVN24
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
"Wydaje się, że wszyscy wiedzieli, kim on jest"
TVN24
Chmury burzowe, burza
Gdzie jest burza? Tu pojawiła się superkomórka
Prognoza
Dym nad Petersburgiem po ataku dronów ukraińskich
"Kreml musi udawać". Goście z Zachodu w Petersburgu
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11. piętra. Matka była pijana
TVN24
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
Spotkanie sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem
Wysłannik Zełenskiego w Polsce. Przedstawił "propozycje rozwiązań"
TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
TVN24
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Został deportowany
WARSZAWA
2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Morski dron eksplodował w pobliżu portu. Jest komunikat Ukrainy
TVN24
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Diana Shnaider
"Federacje sportowe zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
Mikołaj Gątkiewicz
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
TVN24
imageTitle
Świątek kibicuje Chwalińskiej. Padło słynne "jazda"
EUROSPORT
imageTitle
Nie będzie drugiego półfinału Rolanda Garrosa. Jeden z Włochów się wycofał
TVN24
Diana Sznajder
"Milczą i w ten sposób wspierają reżim". Rosjanie na międzynarodowych turniejach
TVN24
imageTitle
"Poznałyśmy się jako dziesięciolatki". Znów głośno o relacji Chwalińskiej i Świątek
EUROSPORT
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Tu wciąż obowiązują alarmy
Prognoza
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował kobietę w tramwaju. Mężczyznę zatrzymała policja
TVN24
epa13015997
"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!"
TVN24
Xi Jinping
Przyjął 17 przywódców. Do tego pojedzie z wizytą
TVN24
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT
Podejrzanemu grozi dożywocie
12 lat więzienia za podpalenie żony
TVN24
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom