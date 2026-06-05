Nauka Astronauci opuścili kapsułę. Problem na ISS wciąż nierozwiązany Agnieszka Stradecka |

Problemy na ISS. Możliwa ewakuacja Źródło wideo: Reuters/NASA Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację przekazała w piątek agencja prasowa Reuters, powołując się na słowa przedstawiciela NASA. Przyczyną wydania polecenia potencjalnej ewakuacji był pogarszający się wyciek powietrza w rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Ewakuacja z ISS odwołana

W piątek rzeczniczka prasowa NASA Bethany Stevens w nowym wpisie w mediach społecznościowych wyjaśniła, że nakaz schronienia się wewnątrz statku Crew Dragon był podyktowany chęcią zachowania szczególnej ostrożności podczas naprawy rosyjskiego modułu Zwiezda. Operacja była zaplanowana przez rosyjską agencję kosmiczną Roskosmos na piątek 5 czerwca. Agencja wstrzymała jednak piątkowe prace remontowe w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów i analizy danych. W związku z tym NASA poleciła członkom załogi zakończenie procedury awaryjnej i powrót do zaplanowanych działań.

Roscosmos has paused Friday’s structural repair efforts inside the Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, as more measurements and data is assessed. Given this development, NASA has instructed the crew members inside the Dragon spacecraft to end the safe haven… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026 Rozwiń

Polecenie NASA

"W tunelu transferowym modułu serwisowego Zwiezda (...) od pewnego czasu występują pęknięcia i przecieki. Roskosmos podejmował wszelkie możliwe działania, by zminimalizować ich skutki. Pęknięcia te od zawsze budziły niepokój NASA i są przedmiotem uwagi ze strony agencji" - przekazała we wcześniejszym wpisie w mediach społecznościowych Stevens.

Czworo astronautów misji Crew-12 przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) otrzymało ⁠w poniedziałek ‌polecenie od centrum kontroli lotów, że gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej, powinni schronić się wewnątrz zadokowanego do stacji statku Crew Dragon ‌i założyć skafandry kosmiczne. Nakaz objął także Amerykanina Chrisa Williamsa, który na ISS dotarł na pokładzie Sojuza MS-28.

Problemy z wyciekami powietrza na ISS

Według agencji Reuters, która powołuje się na słowa pracownika NASA chcącego zachować anonimowość, drobne wycieki powietrza z rosyjskiego modułu Zwiezda były przedmiotem dyskusji między NASA a rosyjską agencją Roscosmos. Dotychczas były one niewielkie, ale w poniedziałek doszło do ich intensyfikacji.

W 2025 roku problemy w module Zwiezda były m. in. przyczyną opóźnienia startu misji Axiom-4, której członkiem był polski astronauta doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP

Redagował dd