Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów

shutterstock_2276896629_1
U wybrzeży północnego Cypru znaleziono martwe wieloryby
Źródło: Cyprus DFMR
Wysoce zakaźny wirus powiązany z wyrzucaniem na brzeg martwych wielorybów i delfinów wykryto w oddechu dzikich humbaków. Po raz pierwszy potwierdzono, że morbilliwirus krąży w wodach Arktyki. Może przenosić się między gatunkami i stanowić poważne zagrożenie dla ssaków morskich.

Naukowcy z Nord University z norweskiego Bodo po raz pierwszy wykryli potencjalnie śmiertelnego wirusa wielorybów w Arktyce, korzystając z dronów wyposażonych w sprzęt laboratoryjny do pobierania próbek oddechu od żywych morskich ssaków. Ta technika pomaga badać nowe zagrożenia i ich potencjalny wpływ na zwierzęta. Swoje doniesienia opublikowali w czasopiśmie "BMC Veterinary Research".

- Pozwala nam [ta technika] monitorować patogeny u żywych wielorybów bez stresu i szkody - mówił w rozmowie z BBC prof. Terry Dawson z King’s College London, uczelni zaangażowanej w badania.

Ocean Arktyczny
Ocean Arktyczny
Źródło: Shutterstock

Badacze potwierdzili obecność morbilliwirusa u dzikich morskich ssaków na północy Norwegii. Wirus ten może powodować poważne uszkodzenia układu oddechowego, nerwowego i odpornościowego u wielorybów, delfinów i morświnów i odpowiada za liczne przypadki masowej śmiertelności od czasu jego pierwszej identyfikacji w 1987 roku, podaje "Oceanographic Magazine".

Woda wyrzuciła na brzeg martwego humbaka w Brazylii. Lipiec 2025
Woda wyrzuciła na brzeg martwego humbaka w Brazylii. Lipiec 2025
Źródło: Reuters

Jego wykrycie w Arktyce jest istotne, ponieważ gatunki coraz częściej nakładają się na siebie w ocieplających się morzach północnych. Morbiliwirus może przenosić się między gatunkami i przemieszczać się przez oceany, a ryzyko transmisji zwiększają "gęste skupiska żerujące zimą, gdzie wieloryby, ptaki morskie i ludzie ściśle ze sobą współdziałają".

Badacze mają nadzieję, że to odkrycie pomoże lepiej monitorować śmiertelne zagrożenia, zanim zaczną się rozprzestrzeniać.

- Priorytetem w przyszłości będzie dalsze stosowanie tych metod do długoterminowego nadzoru, abyśmy mogli zrozumieć, jak liczne pojawiające się czynniki stresogenne wpłyną na zdrowie wielorybów w nadchodzących latach - komentowała dla brytyjskiej stacji Helena Costa z Uniwersytetu Nord.

"Stoimy u progu egzystencjalnego kryzysu dzikich zwierząt na Ziemi"
Dowiedz się więcej:

"Stoimy u progu egzystencjalnego kryzysu dzikich zwierząt na Ziemi"

Świat

Autorka/Autor: zeb//mro

Źródło: BBC, Oceanographic Magazine

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Morza i oceanyzwierzęta
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Droga w śniegu
Najkrótszy dzień w roku już niedługo
Ciekawostki
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog
Smog
Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez obserwatorium Gemini North na Hawajach, 26.11.2025
Kometa 3I/ATLAS. Międzygwiezdny gość zbliżył się do Ziemi
Nauka
Zima, gęsta mgła
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
Prognoza
Pogodnie, słońce, wyprawa po choinkę w grudniu, brak śniegu
Dziś aura podzieli Polskę
Prognoza
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
Prognoza
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
Prognoza
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
Nauka
Małpka kapucynka
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni
Skutki burzy w Portland
Powalone drzewa, zniszczone samochody. "Usłyszałam głośny huk"
Deszcz, mżawka
Mgły, chmury, deszcz. Pogoda na dziś
Prognoza
Słońce
Zmapowali brzeg atmosfery Słońca  
Nauka
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
Prognoza
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Prognoza
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Odkrycie z Włoch
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom