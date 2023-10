Słyszała w uchu niepokojące odgłosy. Okazało się, że miała nietypowego lokatora

Pająk zadomowił się w uchu mieszkanki Tajwanu. Kobieta zgłosiła się do szpitala, skarżąc się, że od kilku dni słyszy dziwne odgłosy z jednej strony. Jak się okazało, w kanale słuchowym znajdował się pająk, który nawet przeprowadził tam wylinkę.

64-letnia kobieta zgłosiła się do kliniki laryngologicznej w szpitalu miejskim w Tainan na Tajwanie. Pacjentka przekazała lekarzom, że od czterech dni słyszała klikające, szeleszczące dźwięki dochodzące z jej lewego ucha, na tyle głośne, że uniemożliwiały zaśnięcie. Przypadek ten został opublikowany na łamach "The New England Journal of Medicine".

Mikroskopijny, ale uciążliwy

Kobieta powiedziała lekarzom o jeszcze jednej ważnej kwestii: w dniu, w którym zaczęły się objawy, obudziła się z dziwnym przeczuciem, że jakieś stworzenie porusza się wewnątrz jej ucha. Lekarze postanowili to sprawdzić, zaglądając do przewodu słuchowego.

Znajdował się tam mały pająk, który chodził po ścianach przewodu słuchowego. Obok niego znajdowała się jego wylinka - stary egzoszkielet, zrzucany przez te stawonogi w procesie rośnięcia.

- Pacjentka nie czuła bólu, ponieważ pająk był bardzo mały, miał zaledwie około 2-3 milimetry długości - przekazał Tengchin Wang z oddziału otolaryngologii w Szpitalu Miejskim Tainan.

Pająk wszedł do przewodu słuchowego kobiety Tengchin Wang

Ciepłe, ciemne środowisko

Przypadki wchodzenia pająków do przewodów słuchowych są dość rzadkie. Obszar ten jest ciepły i ciemny, co prawdopodobnie zachęca stawonogi do jego eksploracji.

Jak opowiadał Wang w rozmowie z portalem NBC News, spotykał się on już z bezkręgowcami wchodzącymi do uszu - mrówkami, ćmami czy karaluchami. To jednak pierwszy w jego karierze przypadek pająka, który dokonał wylinki wewnątrz przewodu słuchowego. Lekarze usunęli pająka i jego egzoszkielet z ucha kobiety za pomocą specjalnej ssawki.

Autorzy przekazali, że gdy intruzi są więksi, należy zastosować znieczulenie miejscowe i zabić bezkręgowca przed jego usunięciem przed jego usunięciem, aby nie uszkodził on wewnętrznych struktur ucha. Eksperci zalecają, że jeśli doświadczamy podobnych objawów warto udać się do specjalisty, nawet jeśli owad lub pająk opuścił ucho - wewnątrz mogły pozostać fragmenty jego ciała.

