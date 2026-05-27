Ciekawostki "Dzień z zerowym cieniem". Czym jest Lahaina Noon Krzysztof Posytek

Lahaina Noon (w wolnym tłumaczeniu "południe w Lahainie"), znane także jako "dzień z zerowym cieniem", to ciekawe zjawisko słoneczne. Występuje co pół roku w tropikach, między Zwrotnikiem Raka na półkuli północnej i Zwrotnikiem Koziorożca na półkuli południowej.

Lahaina Noon. Co to jest?

Jednym z miejsc, gdzie dochodzi do "dnia z zerowym cieniem", są Hawaje. To właśnie tutaj zyskało ono nazwę Lahaina Noon. Została ona wybrana w konkursie zorganizowanym przez Bishop Museum w Honolulu, stolicy stanu, w latach 90. XX wieku. Pochodzi od nazwy miejscowości Lahaina, która w języku hawajskim oznacza "okrutne Słońce".

- Dwa razy w roku, w maju i lipcu, na Hawajach Słońce przechodzi dokładnie nad naszymi głowami. W te dwa dni znajduje się nad nami pod kątem 90 stopni w stosunku do horyzontu, a żaden pionowy obiekt, taki jak maszt flagowy, nie rzuca cienia - wyjaśnia Romee Wizza Gaoiran, kierownik planetarium w Bishop Museum.

Jedyny taki stan USA

Hawaje to jedyny stan USA, w którym można zaobserwować Lahaina Noon, ponieważ jako jedyny leży w tropikach. 26 maja zjawisko rozpoczęło się w Honolulu o godzinie 12.28 i trwało około 10 minut. W kolejnych dniach wystąpi na innych wyspach archipelagu Hawajów.

Jak wyjaśnia muzeum, dawniej na wyspach Lahaina Noon znany był jako "kau ka lā i ka lolo", co można przetłumaczyć jako "Słońce spoczywa na mózgu". Wystąpienie zjawiska było uważane za moment o dużym znaczeniu, kojarzony z wielką mocą duchową.

