Ciekawostki

"Dzień z zerowym cieniem". Czym jest Lahaina Noon

Na Hawajach doszło do zjawiska Lahaina Noon
Pod koniec maja na Hawajach dochodzi do zjawiska znanego jako Lahaina Noon. Jest ono charakterystyczne dla obszarów tropikalnych. Co jest jego przyczyną i czym się objawia?

Lahaina Noon (w wolnym tłumaczeniu "południe w Lahainie"), znane także jako "dzień z zerowym cieniem", to ciekawe zjawisko słoneczne. Występuje co pół roku w tropikach, między Zwrotnikiem Raka na półkuli północnej i Zwrotnikiem Koziorożca na półkuli południowej.

Lahaina Noon. Co to jest?

Jednym z miejsc, gdzie dochodzi do "dnia z zerowym cieniem", są Hawaje. To właśnie tutaj zyskało ono nazwę Lahaina Noon. Została ona wybrana w konkursie zorganizowanym przez Bishop Museum w Honolulu, stolicy stanu, w latach 90. XX wieku. Pochodzi od nazwy miejscowości Lahaina, która w języku hawajskim oznacza "okrutne Słońce".

- Dwa razy w roku, w maju i lipcu, na Hawajach Słońce przechodzi dokładnie nad naszymi głowami. W te dwa dni znajduje się nad nami pod kątem 90 stopni w stosunku do horyzontu, a żaden pionowy obiekt, taki jak maszt flagowy, nie rzuca cienia - wyjaśnia Romee Wizza Gaoiran, kierownik planetarium w Bishop Museum.

Jedyny taki stan USA

Hawaje to jedyny stan USA, w którym można zaobserwować Lahaina Noon, ponieważ jako jedyny leży w tropikach. 26 maja zjawisko rozpoczęło się w Honolulu o godzinie 12.28 i trwało około 10 minut. W kolejnych dniach wystąpi na innych wyspach archipelagu Hawajów.

Jak wyjaśnia muzeum, dawniej na wyspach Lahaina Noon znany był jako "kau ka lā i ka lolo", co można przetłumaczyć jako "Słońce spoczywa na mózgu". Wystąpienie zjawiska było uważane za moment o dużym znaczeniu, kojarzony z wielką mocą duchową.

Tagi:
Krzysztof Posytek
