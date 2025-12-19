Logo TVN24
Ciekawostki

Puma weszła do restauracji. Widać to na nagraniu

Puma
Puma weszła do restauracji
Źródło: ENEX
W jednej z restauracji w brazylijskim mieście Sao Carlos pojawił się nietypowy gość - puma. W środku przebywało kilkudziesięciu klientów. Na miejsce wezwano służby.

Puma weszła do jednej z restauracji dla pasjonatów dinozaurów w brazylijskim mieście Sao Carlos w stanie Sao Paulo. Zwierzę dostało się do środka tylnym wejściem w nocy ze środy na czwartek.

W lokalu znajduje się pomieszczenie z kostiumami dinozaurów, w które przebierają się pracownicy. Jeden z nich późnym wieczorem usłyszał dochodzące ze środka dziwne dźwięki. Po chwili okazało się, że wydawała je puma. Moment, jak zwierzę wchodzi do środka udało się też uchwycić na nagraniu z kamery przemysłowej, zamontowanej w restauracji.

Puma weszła do restauracji. Lokal ewakuowano

Portal telewizji Globo poinformował, że na miejsce w godzinach porannych w czwartek wezwano straż pożarną. W lokalu przebywało wtedy około 50 osób, ale ewakuacja została przeprowadzona w spokojny sposób tak, aby nie wystraszyć zwierzęcia.

Puma nie było agresywna, nie odniosła też żadnych obrażeń. Podano jej środek usypiający, a potem umieszczono w specjalnym transporterze. Zwierzę zostanie poddane badaniom, a później najprawdopodobniej wróci na łono natury. W akcji oprócz strażaków udział brali też pracownicy lokalnego parku przyrodniczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni

Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni

Świat
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta

Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta

Polska

Autorka/Autor: dd

Źródło: Globo

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

