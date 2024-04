Sprawujący od 26 lat funkcję prezydenta Gdyni (woj. pomorskie) Wojciech Szczurek napisał w mediach społecznościowych, że według nieoficjalnych wyników wyborów w Gdyni odbędzie się druga tura. On jednak do niej nie wejdzie. Stwierdził, że wyniki przyjmuje z pokorą, jest wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluje kontrkandydatom.

"Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Jedno jest pewne: to było niezapomniane 26 lat i największy z możliwych zaszczytów. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach" – napisał na Facebooku Wojciech Szczurek, który od 1998 roku był prezydentem Gdyni.