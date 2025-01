Mazda wjechała w samochód innego kierowcy. Wcześniej miał otrzymywać pogróżki

Policjanci przyjęli zawiadomienie o kierującym Mazdą, który we wtorek około godziny 16 wjechał w samochód innego kierowcy w okolicach wjazdu do Darłowa (woj. zachodniopomorskie). Sprawca zdarzenia został zatrzymany przez darłowskich policjantów i przewieziono go do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w którym przebywa nadal.