Colin Smith zaraził się wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby typu C w sierpniu 1983 roku po tym, jak w ramach leczenia hemofilii, czyli choroby genetycznej polegającej na zaburzeniach krzepnięcia krwi, 10-miesięcznemu wówczas dziecku podano czynnik krzepnięcia krwi z osocza importowanego ze Stanów Zjednoczonych. W 1990 roku chłopiec zmarł na AIDS. W chwili śmierci miał siedem lat.

Siedmiolatek z hemofilią zmarł na AIDS

- Grali w rosyjską ruletkę, a stawką było życie ludzkie. Wskutek błędnych obliczeń zabili tysiące - stwierdził ojciec Colina. Jak podało BBC, siedmiolatek był jedną z trzech tysięcy osób w Wielkiej Brytanii, które zmarły po otrzymaniu zakażonych produktów krwiopochodnych. Według stowarzyszenia działającego na rzecz osób z hemofilią, The Haemophillia Society (THS), w latach 70. i 80. ubiegłego wieku około sześć tysięcy brytyjskich pacjentów cierpiących na hemofilię i inne zaburzenia otrzymało zakażony czynnik krzepnięcia krwi.

"Niektórzy z nich nieumyślnie zarażali swoich partnerów, często dlatego, że nie byli świadomi własnej infekcji" - wyjaśnia THS na swojej stronie. I dodaje, że obecnie przy życiu pozostało mniej niż 250 osób, które zostały zakażone HIV lub wirusowym zapaleniem wątroby typu C w tamtym okresie. W 2022 roku brytyjski rząd zdecydował o przyznaniu tymczasowego świadczenia poszkodowanym w ramach trwającego dochodzenia - informował "Guardian", pisząc o "największym skandalu związanym z leczeniem w historii NHS".

Dlaczego Wielka Brytania importowała krew z USA

Nowy wirus, znany jako HIV, rozprzestrzenił się na całym świecie w 1983 roku. Autorzy nowego dochodzenia BBC przypominają, że "pomimo wczesnych ostrzeżeń i coraz większej liczby dowodów" władze początkowo zapewniały opinię publiczną, iż nie ma "jednoznacznego dowodu", że wirus jest przenoszony przez produkty krwiopodobne z importu. Służby odpowiedzialne za krwiodawstwo rozpoczęły rutynowe badania przesiewowe dawców krwi pod kątem wirusa HIV w 1985 roku, a badania przesiewowe pod kątem wirusowego zapalenia wątroby typu C w 1991 roku.

Rodzice zmarłego siedmiolatka: "To wymknęło się spod kontroli"

Rodzice Colina przekazali dziennikarzom, że mają żal do zmarłego w 1992 roku Blooma. - Colin nie czuł się dobrze i leżał w łóżku, a profesor Bloom zatrzymał się na korytarzu i po prostu powiedział, że jest zakażony HIV - powiedziała Janet Smith. - Nigdy nie wytłumaczono nam, że to był wyrok śmierci - podkreśliła. Para powiedziała, że gdy stan zdrowia ich syna się pogorszył, zaczęli spotykać się z szykanami. - Byliśmy znani jako rodzina AIDS - wskazała Smith. - Odbieraliśmy telefony o godzinie dwunastej, o pierwszej w nocy. "Jak możesz pozwolić mu sypiać z braćmi? Powinni go zamknąć, umieścić na wyspie"... Miał trzy lata - kontynuowała.