Zełenski: Trump nie rozumie Putina, bo nigdy z nim nie walczył

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że były prezydent USA Donald Trump nie rozumie Władimira Putina, bo nigdy z nim nie walczył. - Nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawę, że on nigdy się nie zatrzyma - powiedział przywódca Ukrainy w rozmowie z telewizją CNN.

- Myślę, że Donald Trump nie zna Putina. Wiem, że się z nim spotkał, ale nigdy nie walczył z Putinem. Armia amerykańska nigdy nie walczyła z armią Rosji . Nigdy. Ja to lepiej rozumiem – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla CNN.

Ukraiński prezydent przyznał, że nie rozumie, dlaczego Trump może stać po stronie Putina. - To niewiarygodne – ocenił. Wyraził też przekonanie, ze jeśli Trump zdecyduje się wspierać Rosję zamiast Ukrainy, to stanie "przeciwko Amerykanom".

Co Trump głosi o Rosji i NATO?

Ubiegający się o nominację Partii Republikańskiej w listopadowych wyborach prezydenckich w USA Trump podczas swej kampanii wyborczej obiecuje, iż zmusi Zełenskiego i Putina do "zakończenia wojny w 24 godziny", grozi wycofaniem USA z NATO , i domaga się, by UE zrefundowała Ameryce koszty amunicji przekazanej Ukrainie.

Trump porównał swoje problemy prawne do Nawalnego. - Mam osiem lub dziewięć procesów, a wszystko dlatego, że jestem w polityce. To jak z Nawalnym. To forma komunizmu, faszyzmu - mówił w rozmowie z Fox News.