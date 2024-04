791 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Rosyjskie rakiety zaatakowały dzielnicę mieszkaniową drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, Charkowa – poinformował w Telegramie burmistrz Igor Terechow. Dodał, że służby ustalają, czy w wyniku ataku są ofiary. Portal Suspilne przekazał, że w ataku zniszczona została infrastruktura cywilna. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.