"Główny wykonawca" Władimira Putina, przyjaciel Donalda Trumpa. Kim jest właściciel Crocus City Hall

Właścicielem Crocus City Hall, gdzie w piątek doszło do zamachu terrorystycznego, jest Aras Agalarow, jeden z najbogatszych ludzi w Rosji, bliski człowiek Władimira Putina i dobry znajomy Donalda Trumpa. Przez lata 68-letni dziś biznesmen realizował wielomilionowe inwestycje budowlane na zamówienie rosyjskiego prezydenta. Jego nazwisko pojawiło się także w kontekście skandalu związanego z rosyjską ingerencją w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. Mimo to nie znalazł się na liście rosyjskich oligarchów objętych zachodnimi sankcjami, nawet po agresji Moskwy na Ukrainę - zauważa magazyn "The Insider". Tymczasem żona i córka Agalarowa posiadają amerykańskie obywatelstwo i obecnie mieszkają w Miami.

W piątek doszło do zamachu terrorystycznego na halę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. Państwo Islamskie choć - jak zwracają uwagę komentatorzy - Władimir Putin za wszelką cenę próbuje powiązać z tą sprawą Kijów twierdząc, że zamachowcy, którzy zostali zatrzymani przez rosyjskie służby, zamierzali uciec na Ukrainę. W zamachu, według najnowszych informacji rosyjskich władz, zginęły 137 osoby, w tym troje dzieci.

Nie wiadomo, dlaczego zamachowcy obrali za cel akurat Crocus City Hall. Wiadomo natomiast, że właściciel obiektu, w którym doszło do tragedii, to człowiek blisko powiązany z Kremlem.

- Naprawdę wierzę, że dla Rosji Władimir Władimirowicz Putin jest idealną opcją. Gdyby zgodził się dożywotnio pełnić urząd prezydenta, przyjąłbym to z radością - powiedział niegdyś Aras Agalarow.

Crocus City Hall PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Kim jest Aras Agalarow?

Choć większość mediów określa go mianem "rosyjskiego oligarchy", w rzeczywistości urodził się w Baku w Azerbejżdżanie.

Jest właścicielem firmy deweloperskiej Crocus Group. W 2002 roku na przedmieściach rosyjskiej stolicy wybudował Crocus City Mall, do dziś największe centrum handlowe w Moskwie, a w pobliżu postawił międzynarodowe centrum wystawowe Crocus Expo - największe w Rosji. Jego firma zajmowała się m.in. budową Centralnej Obwodnicy Moskwy oraz dwóch stadionów na Mistrzostwa Świata FIFA 2018. Algarow realizował także przedsięwzięcia biznesowe we współpracy z największą rosyjską korporacją zbrojeniową Rostec.

Aras Agalarow i Dmitrij Miediediew w 2011 roku Kremlin.ru

W 2015 roku Agalarow znalazł się na 51. miejscu listy najbogatszych Rosjan. Według magazynu Forbes, który w 2021 roku oszacował jego majątek na 1,2 miliarda dolarów.

"Agalarow pozostaje dziś jednym z największych wykonawców Jednej Rosji, partii Władimira Putina, która organizowała swoje kongresy w należącym do Agalarowa centrum wystawowym Crocus Expo" - pisze "The Insider", zwracając uwagę, że oligarcha, w którego gabinecie wisi podobizna Władimira Putina, otrzymuje wielomiliardowe rządowe kontrakty bez przetargów.

"Agalarow woli twierdzić, że nie otrzymuje kontraktów rządowych, a raczej 'wykonuje zadania' od kierownictwa kraju. Dotyczy to także zadań zlecanych osobiście przez samego Putina" - zaznacza magazyn.

Aras Agalarow Shutterstock

Znajomość z Donaldem Trumpem

Agalrow to także dobry znajomy Donald Trumpa. W 2013 roku wspólnie organizowali w Rosji galę Miss Universe. Konkurs piękności, który zwyciężyła wówczas wenezuelska modelka Gabriela Isler, odbył się w Crocus City Hall w Moskwie, a Algarow za licencję na jego organizację miał zapłacić blisko 20 milionów dolarów. Wydarzenie stało się także okazją do spotkań współpracowników Donalda Trumpa z ludźmi Kremla - wskazywał "New York Times".

W trakcie gali odbył się koncert syna Algarowa, Emina, który jest piosenkarzem, ale także biznesmenem blisko współpracującym z Putinem.

Rozwiń

Po konkursie Agalrow i jego syn przyjęli Trumpa na kolacji, w której uczestniczył także Herman Gref stojący na czele Sbierbanku, największego rosyjskiego banku państwowego.

O zażyłości między Trumpem a rodziną Agalarowów może również świadczyć fakt, że w 2014 roku na 35. urodziny Emina przyszły prezydent USA nagrał krótki film z życzeniami. - Jesteś mistrzem, jesteś świetny w nieruchomościach i - o chłopaku - potrafisz zabawiać - mówił Trump na nagraniu. Obecny kandydat republikanów w wyścigu o Biały Dom wystąpił także w teledysku Emina Agalarowa do piosenki "In Another Life".

Rozwiń

Spotkanie w Trump Tower

O relacji Trumpa z Agalarowem zrobiło się głośno w 2016 roku, w związku z doniesieniami o próbach rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA, które ostatecznie zwyciężył Donald Trump, pokonując demokratkę Hilary Clinton.

Miesiąc po wyborach dziennik "Washington Post" poinformował o tajnej analizie CIA, według której celem rosyjskiej interwencji było zwycięstwo Trumpa, a nie tylko podważenie zaufania do amerykańskiego systemu wyborczego. Według dziennika w dokumencie była mowa o osobach "dobrze znanych środowisku wywiadowczemu", które brały udział w operacji "zwiększenia szans wyborczych Trumpa i zaszkodzenia Clinton".

Jak ujawnił "New York Times", niespełna pół roku przed wyborami, syn potentata rynku nieruchomości Donald Trump jr spotkał się w Trump Tower z rosyjską prawniczką Natalią Weselnicką. Rosjanka miała dostarczyć "dokumenty i informacje, które pogrążą Hillary oraz (ujawnią) jej interesy z Rosją". W spotkaniu uczestniczyli także ówczesny szef kampanii prezydenckiej Paul Manafort oraz zięć Trumpa, Jared Kushner.

Donald Trump Jr. powiedział później, że zgodził się na to spotkanie na prośbę znajomego, Roba Goldstone’a, którego poznał trzy lata wcześniej na gali Miss Universe w Moskwie. Goldstone, dziennikarz i ekspert ds. public relations w branży muzycznej w rozmowie z "The Washington Post" przyznał, że pomógł zaaranżować spotkanie z Weselnicką z ramienia klienta, którym był Emin Agalarow.

Wygodne życie w USA

Mimo jawnych koneksji z Kremlem rodzina Agalarowa wiedzie luksusowe życie w Stanach Zjednoczonych i nie została uwzględniona na żadnej liście sankcji Departamentu Skarbu - zauważa "The Insider".

Jak donosi magazyn, w czerwcu 2022 roku, około cztery miesiące po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, Agalarow przekazał akt własności swojego mieszkania na Fisher Island w Miami (wartego 4,3 miliona dolarów) swojej żonie Irinie Agalarowej. Z dokumentów wynika, że mieszka tam także ich córka Sheila.

Obie mają obywatelstwo amerykańskie i prawo głosowania w wyborach. "Irina jest republikanką, a Sheila demokratką" - donosi "The Insider".

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: The Insider, New York Times, Forbes