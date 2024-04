Polska przeprowadziła w minionych tygodniach w Waszyngtonie dyplomatyczną ofensywę, aby doprowadzić do przekazania Ukrainie potrzebnej pomocy wojskowej - napisał niemiecki dziennik "Die Welt". Według tej publikacji, w relacjach z USA władze w Warszawie dysponują atutami, których nie mają inni europejscy sojusznicy.

"Demonstracja siły w Waszyngtonie pokazała znaczne wpływy Polski, kraju należącego pod względem militarnym do wagi ciężkiej" - napisali Stefanie Bolzen i Philipp Fritz w artykule, który ukazał się we wtorek wieczorem w wydaniu internetowym niemieckiego dziennika "Die Welt".

Zdaniem autorów znaczenie, jakie Polska ma obecnie w NATO, umożliwia jej wywieranie wpływu na sojuszników. Polscy dyplomaci mogli odegrać ważną rolę w osiągnięciu porozumienia w USA w sprawie pomocy dla Ukrainy. "W przeciwieństwie do europejskich sojuszników, władze w Warszawie dysponują ważnymi instrumentami" - ocenili Bolzen i Fritz.

Publicyści "Die Welt" przyjęli za punkt wyjścia do swoich rozważań niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i jego spotkanie z Donaldem Trumpem. "Mieliśmy cztery wspaniałe lata" - zacytowała Dudę niemiecka gazeta i dodała, że Trump nazwał polskiego prezydenta przyjacielem. Obaj politycy rozmawiali o wojskowym wsparciu dla Ukrainy i zwiększeniu wydatków na obronę państw NATO.

"Die Welt" przypomniało, że Duda już w marcu podczas wspólnej wizyty z premierem Donaldem Tuskiem w Waszyngtonie domagał się publicznie zwiększenia przez wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego budżetu na obronność z 2 do 3 proc. PKB. Jak napisali autorzy, postawa prezydenta RP z pewnością podoba się Trumpowi, tym bardziej, że Polska wydaje ponad 4 procent PKB na wojsko.

"Dyplomatyczna ofensywa" w Waszyngtonie

Krótko po spotkaniu Trumpa z Dudą republikanie odwołali wielomiesięczną blokadę pomocy dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów. Co było przyczyną zmiany stanowiska? - zastanawiali się Bolzen i Fritz. Wśród możliwych powodów wymienili spotkanie przewodniczącego amerykańskiej Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona z ukraińskimi chrześcijanami, dynamikę sytuacji wewnętrznej w USA i obawę, że porażka Ukrainy w wojnie z Rosją mogłaby zagrozić amerykańskim interesom.

"Być może pewną rolę odegrały wszystkie wymienione czynniki" – napisali Bolzen i Fritz. "Mało znany jest jednak fakt, że Polska przeprowadziła w minionych tygodniach w Waszyngtonie dyplomatyczną ofensywę, aby doprowadzić do przekazania Ukrainie potrzebnej pomocy wojskowej" – podkreślili autorzy. Ich zdaniem, polscy doradcy polityczni, dyplomaci i politycy, w tym szef komisji spraw zagranicznych Sejmu Paweł Kowal, "uwijali się" w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych.

"Die Welt" przypomniał, że kilka tygodni temu prezydent Duda razem z premierem Donaldem Tuskiem byli w Białym Domu. To była "niezwykła" wizyta, gdyż prezydent i premier należą do dwóch skłóconych obozów politycznych. Widać jednak, że w sprawach bezpieczeństwa Polski obaj politycy działają wspólnie. Z polskiego punktu widzenia widać, że bezpieczeństwo zależy bezpośrednio od sytuacji Ukrainy.

Tusk po spotkaniu z Bidenem: to była poważna rozmowa w poważnej chwili

Tusk po spotkaniu z Bidenem: to była poważna rozmowa w poważnej chwili TVN24

"Polska jako państwo frontowe na wschodniej flance NATO, należące pod względem wojskowym do wagi ciężkiej i pełniące rolę punktu przerzutowego dla transportów broni do Ukrainy, stała się jednym z centralnych członków NATO" - podkreślili niemieccy publicyści. Wizyty sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga i premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka we wtorek w Warszawie są tego potwierdzeniem.