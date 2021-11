Lockdown w Niemczech? Pytania po doniesieniach o słowach Angeli Merkel

Merkel: to, co teraz obowiązuje, nie jest wystarczające

Ustępująca kanclerz Niemiec miała ocenić, że obowiązujące w kraju obostrzenia nie wystarczą, aby powstrzymać wzrost zakażeń. - Mamy wysoce dramatyczną sytuację. To, co teraz obowiązuje, nie jest wystarczające - powiedziała, poinformowały źródła Reutera. Merkel miała wezwać wszystkie 16 krajów związkowych do podjęcia do środy twardych decyzji w związku z walką z epidemią COVID-19.