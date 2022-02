NATO przenosi personel z Kijowa do Lwowa i Brukseli. Jens Stoltenberg: nie jest jeszcze za późno dla Rosji, by się wycofała

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg był gościem wieczornego programu informacyjnego "tagesthemen" niemieckiej telewizji ARD. Stoltenberg został zapytany o to, czy podziela przewidywania amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, że Rosja przygotowuje się do ataku na Ukrainę .

- Jako Sojusz Północnoatlantycki podzielamy to samo przeświadczenie i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to ryzyko jest bardzo, bardzo duże. Jednak, jak to powiedział prezydent Biden: nie jest jeszcze za późno dla Rosji, żeby deeskalowała to napięcie, żeby się wycofała i przystąpiła do polityczno-dyplomatycznego dialogu ze sojusznikami NATO - powiedział Stoltenberg.