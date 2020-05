Szef unijnej dyplomacji: decyzja Pekinu podważa zasady, na jakich oparte są nasze stosunki z Chinami

Szef niemieckiej dyplomacji za utrzymaniem dialogu z Pekinem

Już w środę Berlin oznajmił, że - jak powiedziała rzeczniczka rządu Ulrike Demmer - oczekuje, iż Pekin będzie respektował prawo w sprawie Hongkongu, który powinien zachować wysoki stopień autonomii. Tego samego dnia sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował Kongres, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie uznaje już Hongkongu za terytorium autonomiczne wobec Chin. Otwiera to drogę do odebrania Hongkongowi przywilejów handlowych w relacjach z USA i może potencjalnie zaszkodzić jego statusowi międzynarodowego centrum finansowego.

Decyzja chińskiego parlamentu

Krytyka ze strony Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i USA

- Jesteśmy również niezwykle zaniepokojeni tym, że działanie to zaostrzy istniejące głębokie podziały w społeczeństwie Hongkongu - przekazali we wspólnym oświadczeniu.

Szef brytyjskiego MSZ Dominic Raab ogłosił, że jeśli Pekin nie wycofa się z tego planu, to Londyn zmieni status około 300 tys. posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich (BNO) w Hongkongu. Uzyskaliby oni prawo do dłuższych pobytów w Wielkiej Brytanii, co "otwiera drogę do obywatelstwa w przyszłości" – powiedział minister, cytowany przez BBC.