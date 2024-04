W czerwcu obchodzona będzie 80. rocznica jednego z przełomowych wydarzeń II wojny światowej - lądowania wojsk alianckich w Normandii. Oczekuje się, że w uroczystościach we Francji uczestniczyć będzie wielu światowych przywódców, w tym prezydent USA Joe Biden. We wtorek organizatorzy wydarzenia przekazali, że zaproszona zostanie także strona rosyjska. Adresatem zaproszenia nie będzie jednak Władimir Putin.

Rosyjska delegacja zaproszona do Francji

"Prezydent Putin nie będzie zaproszony do wzięcia udziału w obchodach lądowania w Normandii" - przekazano, odnosząc się do inwazji Rosji na Ukrainę. "Rosja będzie jednak zaproszona (...) by uhonorować znaczenie zaangażowania i poświęcenia narodu radzieckiego oraz jego wkład w zwycięstwo z 1945 roku" - stwierdzili organizatorzy. Nie doprecyzowali jednak, kto konkretnie miałby reprezentować rosyjską delegację, nie wiadomo też czy takie zaproszenie zostanie przyjęte.