"Washington Post": Facebook przyczynił się do "społecznej wojny domowej" w polskiej polityce

"To algorytm nienawiści" - mówi waszyngtońskiemu dziennikowi Tomasz Grabarczyk, który kieruje zespołem Konfederacji do spraw mediów społecznościowych. Jak zauważa "Washington Post", wpisy publikowane przez partię "generalnie mają się dobrze", mimo że promują na przykład antyimigranckie i antyszczepionkowe treści. "Myślę, że jesteśmy dobrzy w przekazywaniu emocji" - twierdzi Grabarczyk.

Jak wynika z wewnętrznych dokumentów Facebooka ujawnionych przez byłą managerkę firmy Frances Haugen, od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że Facebook może przyczyniać się do polaryzacji społeczeństw, promując bardziej radykalne polityczne idee i ugrupowania.

Internetowa "wojna domowa" w polskiej polityce

Zespół Facebooka w raporcie podkreślał obawy polityków z Polski, którzy twierdzili, że w polskim internecie trwa swoista "wojna domowa" między środowiskami politycznymi. Jak pisze dziennik, obawy te skłoniły organy kontrolne i ciała prawodawcze na całym kontynencie do przyjrzenia się temu problemowi. Ze strony Parlamentu Europejskiego pojawiły się propozycje, by wymusić większą przejrzystość od gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej.

Polska, "kierowana od 2015 roku przez populistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość, jest głęboko podzielona na zagorzałych zwolenników rządu i równie zaangażowanych krytyków" - pisze "WP". Podkreśla, że główne linie sporu nad Wisłą to aborcja, prawa LGBT i kwestia wyższości prawa unijnego nad krajowym. W raporcie cytowanym przez "Washington Post" napisano, że dwie główne partie na polskiej scenie politycznej - PiS i Platforma Obywatelska - oskarżały media społecznościowe o pogłębianie podziałów w kraju.

Jak napisano w przytaczanym raporcie, główne partie polityczne w krajach europejskich skarżyły się, że system, jakim rządzą się media społecznościowe, zachęca do "angażowania się w politykę opartą na atakach". "Widzą wyraźny związek między tym faktem a ogromnym wpływem radykalnych partii na platformę" - zwrócono uwagę w dokumencie.

"Facebook jest żądny krwi"

"Facebook jest żądny krwi" - powiedziała w rozmowie z "Washington Post" Anna Sikora, która odpowiada za prowadzenie mediów społecznościowych partii Razem. "Gdy cytujemy głupią wypowiedź naszego politycznego przeciwnika, nasz post ma większe zasięgi" - stwierdziła. "Jeśli [wpis - przyp. red.] nie zawiera w sobie krwi, dotrze tylko do naszej 'bańki społecznej'. Nawet większość naszych wyborców go nie zobaczy" - dodała Sikora.

"To było jak wojna"

"To było jak wojna, a media społecznościowe były nową bronią dla polskich partii politycznych" - wspominał Rybicki, który spotkał się z zespołem Facebooka, gdy ten był w Warszawie. Powiedział jednak, że głównie zgłaszał zastrzeżenia dotyczące moderacji.

Konsultant zespołu mediów społecznościowych Platformy Obywatelskiej, który rozmawiał z "Washington Post" pod warunkiem zachowania anonimowości, opisał okres wyborów prezydenckich jako "dziki Zachód" z pozorną, niewielką moderacją treści na Facebooku. Powiedział, że on, jak i wiele innych osób z jego otoczenia, zauważyło zmianę, jaka miała zajść w 2018 roku. Zmiana ta miała polegać na łatwiejszym przebijaniu się na tym portalu społecznościowym bardziej skrajnych treści.

Według wewnętrznego raportu Facebooka zespół zarządzający mediami społecznościowymi jednej z polskich partii politycznych (której nazwy nie podano) określił tę zmianę jako "przejście od mniej więcej równego podziału negatywnych i pozytywnych wiadomości do 80 procent negatywnych". Zespół do spraw mediów społecznościowych Platformy Obywatelskiej nie potwierdził "WP", czy treść raportu Facebooka odzwierciedla opinie kogoś z partii. Politycy PiS odmówili udzielenia informacji w tej sprawie.

Z wewnętrznych dokumentów Facebooka wynika, że treści zamieszczane przez partie skłaniające się ku skrajnym poglądom wywoływały większe reakcje emocjonalne na Facebooku. Jeden z rozmówców ze struktur firmy pytany o to stwierdził, że nie sądzi, iż Facebook powinien "bezpośrednio oceniać partie polityczne". "Ale myślę, że powinniśmy kwestionować, jakie rodzaje wiadomości są wzmacniane przez nasze algorytmy" - dodał.

"Wiele obszarów naszej debaty politycznej wydaje się być zepsutych z powodu podziałów" - ocenił Damian Collins, szef brytyjskiej komisji parlamentarnej, której zadaniem jest opracowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. "Jeśli ten podział jest napędzany przez platformy mediów społecznościowych, to jest to coś, o czym moim zdaniem mamy prawo wiedzieć, ponieważ jest to bezpośredni atak na naszą demokrację".