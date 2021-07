Jechała miejskim autobusem pod prąd. Przyznała, że pomyliła trasę

Kobieta, która prowadziła poznański autobus linii nr 178, w pewnym momencie pomyliła trasę. Chcąc naprawić swój błąd, popełniła kolejny: wjechała pod prąd w ruchliwą, dwupasmową ulicę Lechicką. - Zabezpieczamy zapis kamer monitoringu. Wszystko wskazuje na to, że pani otrzyma naganę i zostanie skierowana na szkolenia - przekazuje rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

Do pomyłki doszło w środę po godzinie 15. Do sieci trafił film, na którym widać fragment podróży autobusu. Nagrał go pieszy, który stał na kładce nad ulicą Lechicką. Film zaczyna się w momencie, w którym zielono-czarny, miejski autobus jedzie już lewym pasem trasy. Po prawej ma barierki, a po lewej sznur samochodów osobowych jadących w przeciwnym kierunku. Motocyklista i kierowcy aut nadjeżdżających z naprzeciwka po kolei zjeżdżają autobusowi z drogi. Po kilkuset metrach kierowca autobusu zwalnia i kierunkowskazem daje znać, że chce skręcić w prawo, na pasy ruchu ulicy Lechickiej, po których będzie już przemieszczać się prawidłowo.