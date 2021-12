Zbudowali pływające wyspy i obsadzili je roślinami. Mają nie tylko dawać schronienie, ale i oczyszczać wodę

W Nowej Soli pojawiły się pływające wyspy. To platformy z roślinnością wodną, które nie tylko symulują warunki występujące na naturalnych mokradłach, ale i w skuteczny sposób oczyszczają wodę. Do obsadzenia wysepek wybrano rośliny związane ze środowiskiem wodnym, takie jak: kosaciec żółty, krwawnica pospolita, kilka gatunków turzyc czy mięta wodna. Gatunki zostały tak dobrane, by skutecznie usuwały z wody nadmiar fosforu i azotu. Oba te pierwiastki w zbyt dużej ilości mogą przyczynić się do eutrofizacji, czyli "przeżyźnienia" zbiornika wodnego, co z kolei doprowadza do zakwitu sinic.