Policjant raniony nożem, podejrzany o atak zatrzymany

Rosja zaatakowała Ukrainę po rozkazie wydanym przez Władimira Putina. W czwartek nad ranem doszło do ataków rakietowych na infrastrukturę wojskową i lotniska w kilku miastach. Ukraińskie władze, wojsko i straż graniczna informują, że Rosjanie wdarli się do kraju przekraczając granice w kilku obwodach, również od strony Białorusi. W Donbasie na jednej z rzek żołnierze ukraińscy wysadzili most, by nie dopuścić do przejazdu czołgów wroga. W innych miejscach - przekazali - udało im się zadać straty wrogowi, m.in. niszcząc myśliwce i czołgi. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz poinformował, że w wyniku ataku Rosji zginęło ponad 40 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. Są też ofiary cywilne.