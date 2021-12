"Mikrokawalerka" o powierzchni 2,5 metra kwadratowego ma powstać w Koszalinie. "Każdy ma prawo wyboru"

Jan Śpiewak: połączenie najlepszych tradycji polskiego więziennictwa i polskiej deweloperki

- Odnosząc się do "zarzutów" to podstawowa różnica między wskazanym przykładem, dość obrazowo dla wyobraźni czytelnika nakreślonym, jest taka, że w przypadku celi więziennej jest to przymus - w przypadku wynajmu jakiegokolwiek lokalu niezależnie czy to hipotetyczne 2,5 metra kwadratowego dochodzi do zawarcia kontraktu. Nikt nikogo nie zmusza do określonych zachowań - mówi Krzysztof Stosio, założyciel i prezes zarządu "100-SIO" Synergia S.A.