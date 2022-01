Pięciolatek, mimo kwarantanny, pojechał z bratem ciągnikiem na pole. Odpowiedzą za to rodzice

Pięcioletni chłopiec z gminy Zalewo (Warmińsko-Mazurskie), mimo nałożonej na niego kwarantanny, pojechał z bratem ciągnikiem na pole, gdzie wykonywali zlecone prace. Policjanci powiadomili o sprawie sanepid. Jest też wniosek do sądu o ukaranie rodziców, którzy pozwolili synowi na ten wyjazd.

- Policjanci dodatkowo sporządzili dokumentację do sądu w celu ukarania rodziców - przekazała Kwiatkowska.

Kwarantanna skrócona do siedmiu dni

Oficer prasowa iławskiej policji przypomniała, że funkcjonariusze regularnie sprawdzają i zbierają informacje o tym, czy osoby objęte decyzją o kwarantannie stosują się do tych postanowień. Każdego dnia ujawniają przypadki łamania obowiązujących obecnie zakazów i zasad kwarantanny. Jednocześnie policja apeluje do mieszkańców, aby stosowali się do wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.