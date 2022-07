Zderzenie motorówek na jeziorze, jedna osoba ranna

czytaj dalej

39-letnia Brazylijka Thalita do Valle zginęła podczas bombardowania w Charkowie - we wtorek potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Brazylii. Kobieta, wcześniej będąca modelką, przyjechała do Ukrainy by pomagać jako ratowniczka medyczna. Według brazylijskiego CNN w ostatnim czasie walczyła jednak na froncie będąc ochotniczką po stronie sił zbrojnych Ukrainy.