Gdańsk. Turysta zniszczył drzwi kamienicy, bo zapomniał kodu do domofonu. Teraz grozi mu pięć lat więzienia

Gdańscy policjanci zatrzymali 25-letniego obywatela Norwegii, który spędzał urlop w Trójmieście. Miał on zniszczyć drzwi wejściowe do apartamentowca, w którym wynajmował lokum. Mężczyzna tłumaczył, że zapomniał kodu do domofonu i nie mógł dostać się do budynku.