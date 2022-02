Ziobro o "historycznym błędzie" premiera. Dyskusja polityków w "Kawie na ławę"

Rzymkowski: gdybym był premierem, podjąłbym suwerenną decyzję

Wiceminister edukacji (PiS) Tomasz Rzymkowski, pytany, jak długo premier będzie tolerował takie wypowiedzi swojego ministra, odparł, że "dopóki będzie koalicyjny rząd Zjednoczonej Prawicy". - Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska budują taką narrację, by odróżnić się od PiS. Tak jest w wielu ugrupowaniach, które mają charakter koalicyjny, skonfederowany - przekonywał. Zaznaczył, że sam "nie podpisałby się pod słowami ministra sprawiedliwości". - Gdybym był premierem, to bym podjął decyzję. Suwerenną decyzję - powiedział.

Kamiński: jak ktoś uważa, że premier popełnia historyczny błąd, składa wniosek o wotum nieufności

Zdaniem Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu (PSL), "jak ktoś uważa, że premier popełnia historyczny błąd, to składa wniosek o wotum nieufności, a nie zostaje w rządzie". - On nie powiedział, że premier lubi pomidorową, a on nie. Ziobro powiedział o historycznym błędzie. To są poważne słowa - podkreślał.