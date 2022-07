Siedem rozbitych samochodów, dwie osoby w szpitalu. 20-latek pod wpływem narkotyków rozbijał się kradzionym autem

- Zmuszał innych kierowców do gwałtownego hamowania oraz doprowadził do kolizji z kilkoma pojazdami. Uszkodził auto, którym się przemieszczał na tyle poważnie, że dalsza szaleńcza jazda nie była już możliwa i wtedy postanowił uciekać pieszo – relacjonuje Aleksandra Pieprzycka ze zgorzeleckiej policji.

Policjanci stwierdzili, że kierujący doprowadził w Zgorzelcu do kolizji z siedmioma pojazdami

Policjanci stwierdzili, że kierujący doprowadził w Zgorzelcu do kolizji z siedmioma pojazdami Dolnośląska policja

Zatrzymany przez motocyklistę

Próbę ucieczki dostrzegł go motocyklista, który ruszył w pogoń za kierowcą i go zatrzymał. Następnie 20-latek został przekazany policji.

- Interweniujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierującym audi jest 20-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Jego zachowanie wyraźnie wskazywało, że może być pod wpływem środków odurzających. Badanie testerem narkotykowym potwierdziło te przypuszczenia, bo zatrzymany kierował będąc pod wpływem metamfetaminy. Dodatkowo sprawdzenia w policyjnych bazach danych pokazały, że ma on sądowy zakaz kierowania pojazdami we wszystkich kategoriach – tłumaczy Pieprzycka. Wkrótce na jaw wyszło też, że samochód, którym jechał 20-latek, został skradziony w Niemczech .

Siedem rozbitych samochodów, dwie osoby w szpitalu

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego stwierdzili, że kierujący doprowadził w Zgorzelcu do kolizji z siedmioma pojazdami. - Tuż po przekroczeniu granicy naszego kraju uderzył w bmw , a następnie na ulicy Pułaskiego w osobowego mercedesa, na ulicy Traugutta zderzył się z oplem, a na skrzyżowaniu ulic Traugutta z ulicą Kościuszki uderzył w toyotę i mercedesa, co zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Kolejne zdarzenie zaistniało na ulicy Kościuszki, przed skrzyżowaniem z ulicą Kamieniarską, gdzie kierowca uderzył autem w prawidłowo poruszającego się forda, który w wyniku zderzenia najechał na volkswagena – wylicza policjantka. W wyniku tych zdarzeń dwie osoby trafiły do szpitala.