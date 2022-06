Zderzenie 15 aut na stumetrowym odcinku A4

Utrudnienia powstały przed godziną 16. - Doszło do pięciu kolizji na stumetrowym odcinku A4 za węzłem Kraków Wieliczka w stronę Rzeszowa. W pierwszej kolizji brało udział sześć pojazdów. W samochodzie ciężarowym wystrzeliła opona, kolejne pięć samochodów najechały na jej pozostałości, co wiązało się z uszkodzeniem pojazdów. Samochody na siebie nie najechały - tłumaczyła podinspektor Katarzyna Cisło z zespołu prasowego KWP w Krakowie.

"Mogło wyglądać to na karambol"

W tym czasie doszło do jednej kolizji z udziałem trzech pojazdów i trzech kolizji z dwoma pojazdami. - Przez to, że do kolizji doszło na krótkim odcinku, mogło wyglądać to na karambol. Pasy lewy i środkowy były zablokowane, ruch odbywał się jedynie prawym pasem, co mogło spowodować korki. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.