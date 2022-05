Ryszard Terlecki i Anita Czerwińska o ustaleniach po spotkaniu klubu PiS

W środę odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska pytana o relacje z Solidarną Polską, przekazała, że "nie było to kwestią dzisiaj poruszaną". - Wcześniej odbyło się prezydium komitetu politycznego, na którym zostały rekomendowane pewne decyzje dotyczące partii - poinformował zaś wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska przekazała w środę przed godziną 21, że zakończyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. - Rozmawialiśmy o kwestiach wewnątrzorganizacyjnych partii, a także omawialiśmy sytuację ekonomiczną, wskaźniki makroekonomiczne i to wszystko, co jest związane z polityką Narodowego Banku Polskiego - powiedziała.

- Nie było to kwestią dzisiaj poruszaną - dodała rzeczniczka.

Poseł Solidarnej Polski: rozmowy w przyjemnej atmosferze

Jeden z polityków PiS: spodziewam się mocnego wystąpienia prezesa

Dopytywany, czy na klubie pojawią się członkowie Solidarnej Polski, Terlecki odpowiedział, że nie. - To jest klub Prawa i Sprawiedliwości, więc będziemy tylko we własnym gronie - sprecyzował. Ostatecznie jednak w posiedzeniu pojawiło się przedstawicielstwo Solidarnej Polski.

Jak dodał, jest ona konieczna, gdyż do wyborów parlamentarnych zostało już relatywnie niewiele czasu. - Rok szybko zleci, więc musimy się już teraz wziąć do pracy, zaktywować nasze struktury, by po raz kolejny wygrać - stwierdził polityk.