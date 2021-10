Dzień Pamięci Generała Pułaskiego. Biden: ideały i wartości demokratyczne wspólne dla Stanów Zjednoczonych i Polski

czytaj dalej

Donald Tusk w "Faktach po Faktach" mówił o jego zdaniem możliwym scenariuszu, w którym rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - W Polsce mamy do czynienia z władzą, która w swoim rdzeniu jest antyeuropejska, albo co najmniej eurosceptyczna - mówił. - To, co może zatrzymać ten proces, o tym jestem absolutnie przekonany, to poczucie tej władzy, poczucie PiS-u, że nie ma na to zgody większości Polaków - tłumaczył.