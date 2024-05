Kilkaset interwencji strażaków po ulewach. Podtopione budynki i ulice

czytaj dalej

- Uwielbiam wybory. Każdego dnia dokonujemy wyborów - mówiła malarka i pisarka Roma Ligocka w "Faktach po Faktach". Przypomniała czasy PRL, w którym wybór był ograniczony. - To, że my mamy ten wybór, to jest po prostu cudowne - stwierdziła. Odniosła się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że Bruksela "podnosi rękę na naszą niepodległość". - Mali, krzykliwi panowie nie zwyciężą z nami. Nie zwyciężą z młodymi ludźmi, którzy ten nowy, wspaniały świat będą budowali i pójdą na wybory - zapewniła.