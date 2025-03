Mentzen spotkał się z prezydentem. Będzie zabiegał o jego poparcie?

Mentzen po spotkaniu z Dudą: omówiliśmy przede wszystkim sprawę bezpieczeństwa Polski Źródło: TVN24

Lider Konfederacji i kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Mentzen powiedział, że omówili przede wszystkim sprawę bezpieczeństwa Polski. - Jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny za to, że udzielił mi kilku dobrych rad, które mam nadzieję, przydadzą mi się przez następne miesiące i lata - dodał.

Spotkanie z prezydentem zorganizowano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów Mentzen powiedział, że omówili z Dudą "bardzo dużo tematów". - Przede wszystkim skupiliśmy się na sprawie obecnie najważniejszej, to znaczy bezpieczeństwie państwa polskiego w tej bardzo szybko zmieniającej się, dynamicznej sytuacji zagranicznej".

- Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym. Wymienialiśmy się uwagami, często bardzo zbieżnymi na temat polityki obecnego rządu i jej pewnych problemach, mankamentach. Trochę czasu skupiliśmy się na krytyce obecnego rządu, tego, jak podchodzi do sprawy polskiego bezpieczeństwa, do kluczowych dla polskiego bezpieczeństwa, inwestycji - relacjonował.

Dodał, że wymienili też kilka zdań o tym, "jakie powinny być relacje pomiędzy prezydentem i premierem". - Jestem panu prezydentowi bardzo wdzięczny za to, że udzielił mi kilku dobrych rad, które mam nadzieję, przydadzą mi się przez następne miesiące i lata - powiedział Mentzen.

Pytany, czy to jakaś forma poparcia, powiedział, że w jego opinii "prezydent nie powinien włączać się w kampanię wyborczą, ani powinien popierać żadnego z kandydatów".

Dopytywany, czy będzie walczył o poparcie prezydenta, gdyby wszedł do drugiej tury, powiedział, że "nie zamierza zabiegać, ani nawet prosić o poparcie prezydenta Andrzeja Dudy". - Jestem głęboko przekonany, że prezydent nie powinien popierać żadnego kandydata - dodał.

Spotkanie z inicjatywy Mentzena

Jak przekazała wcześniej kancelaria prezydenta, spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy kandydata Konfederacji i ma dotyczyć spraw kluczowych dla bezpieczeństwa Polski, w tym zwłaszcza prezydenckiej propozycji wpisania do konstytucji minimalnego poziomu 4 procent PKB wydatków na obronność.

Rzeczniczka prezydenta Diana Głownia mówiła, że "prezydent jest zawsze gotowy do rozmowy z kandydatami w wyborach prezydenckich i politykami wszystkich opcji politycznych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem".

Na początku marca prezydent złożył u marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekt poprawki do konstytucji w sprawie poziomu wydatków na obronność. Duda zaapelował do wszystkich ugrupowań na scenie politycznej, by poparły ten projekt.

Kolejne spotkanie

To kolejne spotkanie Mentzena z prezydentem w ostatnich miesiącach. W grudniu zeszłego roku wraz z posłem Konfederacji Przemysławem Wiplerem rozmawiał z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria prezydenta informowała wówczas, że "rozmawiano o stanie procesów demokratycznych w Polsce".

"Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za konstruktywne spotkanie. Zapowiada się ciekawa kampania!" - napisał wówczas Mentzen.

Mentzen depcze po piętach Nawrockiemu

Z sondażu Opinia24 dla RMF opublikowanego w poniedziałek wynika, że w I turze wyborów prezydenckich na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 32 procent Polaków.

RMF FM podało, że "najciekawsze rzeczy dzieją się w bitwie o drugie miejsce, które powinno dać przepustkę do II tury wyborów". "Dotychczasowemu wiceliderowi badania opinii publicznej Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen" - ocenia RMF. Na kandydata PiS Karola Nawrockiego chce zagłosować 19,5 procent badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 procent - wynika z sondażu.