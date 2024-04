Hołownia przerwał Sikorskiemu i ostro upomniał posłów PiS

"To nie jest program Gogglebox"

- Przepraszam, panie ministrze - powiedział Hołownia, zwracając się do Sikorskiego. - Panowie posłowie Szynkowski vel Sęk i Jabłoński. (...) To nie jest program Gogglebox, w którym siedzicie przed telewizorem w kapciach i komentujecie to, co widzicie na ekranie. To jest wystąpienie ministra spraw zagranicznych - oświadczył marszałek.