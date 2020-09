Oświadczenia liderów Zjednoczonej Prawicy i umowa koalicyjna. Relacja

Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin wygłosili w sobotę krótkie oświadczenia. Podpisano także nową umowę koalicyjną. - Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. - Przed nami dobra przyszłość - dodał.

Zbigniew Ziobro: Czas pokazał, że lata za nami, to dobre lata dla Polski i dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami to też dobry czas, ale jeśli będziemy zgodnie współpracować, szanując swoją podmiotowość i wspólne cele, które wyznaczyliśmy sobie

Podpisanie umowy koalicyjnej skomentował nowy szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. – Myślę, że to początek problemów, bo te problemy w samej koalicji rządowej są autentyczne. Niechęć Mateusza Morawieckiego do Zbigniewa Ziobry jest autentyczna, ale ten symbol jest też ważny dzisiejszego dnia, czyli podpisanie umowy – mówił.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy

Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił wtedy, że podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do sytuacji negocjacji z koalicjantami, stwierdzając, że "w tej sytuacji negocjacje nie mają sensu", skoro "dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub".

- Jeżeli sytuacja do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami - oświadczył wtedy Terlecki. Zapytany, czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na rząd mniejszościowy odparł, że "to jest niemożliwe". - Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami - twierdził. Od tej pory z ust Prawa i Sprawiedliwości padały słowa o "byłych koalicjantach". Mówili także, że politycy Solidarnej Polski są "niekompetentni", "nielojalni", że "woda sodowa uderzyła im do głowy" i że grają "nie w swojej lidze".