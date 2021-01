Swastyka na murze cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu. Policja szuka sprawcy

Na murze cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu pojawiła się swastyka i symbol SS - dowiedział się tvn24.pl. Nasze informacje potwierdziła policja, która szuka sprawcy. - To szokujące. Po raz pierwszy pojawiła się symbolika wprost nawiązująca do ideologii nazistowskiej - komentuje Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu.

- Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego czynu – przekazał podinspektor Patyk. Dodał, że zgodnie z art. 256 par. 1 Kodeksu karnego za publiczne propagowanie totalitarnego ustroju państwa grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

"Pierwszy taki przypadek"

- W maju na murze cmentarza pojawiła się gwiazda Dawida na szubienicy. Ten znak jednak nie był duży i ktoś szybko go zamalował. Teraz po raz pierwszy pojawiła się symbolika wprost nawiązująca do ideologii nazistowskiej. To szokujące, bo to swastyka na murze cmentarza, który jest nieopodal muzeum Auschwitz – relacjonował Kuncewicz.